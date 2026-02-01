Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Ignác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszólalt a szakértő: ezek a nyomok árulkodhatnak Jákli Mónika tragédiájának okairól

top5
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 20:30
legolvasottabblegnépszerűbb
Halálos szánkóbalesetről, a pacsai gyilkosságról és Egressy Mátyás eltűnéséről szóló beszámolóink mellett a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyével is foglalkoztunk. Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit.
GUY
A szerző cikkei

Kérdések garmadáját kell megválaszolniuk a magyar influenszer halálos balesetét vizsgáló rendőröknek. Jákli Mónika a szlovák állam területén, Nagymegyer közelében letért az útról és a fák közé csapódott. Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő szerint a helyszínen rögzített nyomok sok mindent elárulnak.

Jákli Mónika autóbalesetben hunyt el  Fotó:  YouTube

Sajnos a télies idő az örömök mellett megannyi veszélyt is rejt: egyáltalán nem ritkák a korcsolya vagy éppen a szánkóbalesetek. Gyergyóremetén pontosan ez történt: 

egy ártatlannak induló szánkózás torkollott olyan tragédiába, ami egy 44 éves férfi életét követelte. 

A szánkóbalesetben egy családapa vesztette életét. A 44 éves Gyula olyan szánon ült, amit kocsival vontattak / Fotó: freepik.com

Egy német házaspárt a saját otthonukban szurkálta össze egyik honfitársuk. Jürgen azonnal meghalt, Renáta életéért még küzdenek. A gyilkosság Pacsán megrázta a helyieket, akik most egy emberként imádkoznak Renáta életéért.

A gyilkosság Pacsán mindenkit megrázott, most egy emberként imádkoznak Renáta gyógyulásáért  Fotó: Zaol/Pezzetta Umberto

Még mindig tart a Budapesten eltűnt fiú keresése. Egressy Mátyás szórakozni indult, ám azóta sem tért haza. A rendőrség továbbra is kutat a 18 éves fiú után, ám vannak kamerafelvételek, amelyeken az látszik, hogy a Dunába zuhanhatott.

Eltűnt Egressy Mátyás: január 16-án, péntek este szórakozni ment a barátaival, de onnan nem tért haza   / Fotó: olvasói

Ismét kihallgatták a rendőrségen az augusztusban megölt, 2 hetes kisfiát gyászoló édesapát. A nagydorogi csecsemőgyilkossággal a baba anyját gyanúsítják.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának apja tudni akarja az igazságot  Fotó: Olvasói

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu