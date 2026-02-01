Megszólalt a szakértő: ezek a nyomok árulkodhatnak Jákli Mónika tragédiájának okairól

Kérdések garmadáját kell megválaszolniuk a magyar influenszer halálos balesetét vizsgáló rendőröknek. Jákli Mónika a szlovák állam területén, Nagymegyer közelében letért az útról és a fák közé csapódott. Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő szerint a helyszínen rögzített nyomok sok mindent elárulnak.
Sajnos a télies idő az örömök mellett megannyi veszélyt is rejt: egyáltalán nem ritkák a korcsolya vagy éppen a szánkóbalesetek. Gyergyóremetén pontosan ez történt:
egy ártatlannak induló szánkózás torkollott olyan tragédiába, ami egy 44 éves férfi életét követelte.
Egy német házaspárt a saját otthonukban szurkálta össze egyik honfitársuk. Jürgen azonnal meghalt, Renáta életéért még küzdenek. A gyilkosság Pacsán megrázta a helyieket, akik most egy emberként imádkoznak Renáta életéért.
Még mindig tart a Budapesten eltűnt fiú keresése. Egressy Mátyás szórakozni indult, ám azóta sem tért haza. A rendőrség továbbra is kutat a 18 éves fiú után, ám vannak kamerafelvételek, amelyeken az látszik, hogy a Dunába zuhanhatott.
Ismét kihallgatták a rendőrségen az augusztusban megölt, 2 hetes kisfiát gyászoló édesapát. A nagydorogi csecsemőgyilkossággal a baba anyját gyanúsítják.
