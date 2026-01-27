Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Halálos szánkóbaleset: kocsi után kötött szánról zuhant a halálba Gyula

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 16:58
A szánkót egy kocsi után kötötték, ami egy ponton felborult. Ketten lezuhantak, Gyula nem élte túl a szánkóbalesetet.

A télies idő és a havas táj nem csupán a kicsik számára tartogat örömöket: a felnőttek közül is sokan, szinte gyermeki örömmel vetik bele magukat a téli sportokba és játékokba. Sokan ezért nem csak, hogy korcsolyát húztak, hanem azonnal szánkóra pattantak és a kicsiket meghazudtoló örömmel siklottak le a havas dombokon. Sajnos a télies idő az örömök mellett megannyi veszélyt rejt: egyáltalán nem ritkák a korcsolya vagy éppen a szánkóbalesetek. Gyergyóremetén pontosan ez történt: egy ártatlannak induló szánkózás torkollott olyan tragédiába, ami egy 44 éves férfi életét követelte. 

A szánkóbalesetben egy családapa vesztette életét
A szánkóbalesetben egy családapa vesztette életét. A 44 éves Gyula olyan szánon ült, amit kocsival vontattak / Fotó: freepik.com

Halálos szánkóbaleset: kocsival vontatott szánról zuhant a halálba Gyula

Gyula január 24-én a barátaival indult neki a szánkózás veszélyesebb fajtájának: a szánt egy kocsi mögé kötötték, így húzatták magukat a havas utakon. A Maszol úgy tudja, hogy a kocsit egy nő vezette, a szánkón pedig összesen hatan ültek, egy ideig pedig minden békésen ment a maga útján. 

Azonban egy ponton megtörtént a legrosszabb: a szánkó megbillent, egy 47 éves férfi és Gyula pedig leestek a járgányról és az úttestre csapódtak.

 Úgy tudni, hogy a két férfi hatalmasat zuhant, akkorát, hogy a sofőr azonnal fékezett, a helyszínre pedig rögtön riasztották a mentősöket. Információink szerint Gyula már ekkor is élet és halál között lebegett: újra kellett éleszteni, a mentők pedig haladéktalanul kórházba vitték őt és barátját is. Bár a 47 éves férfi végül súlyos sérüléseket szenvedett, Gyula életét már nem lehetett megmenteni: a kórházban életét vesztette. A férfi barátai összetörtek az eset után, egyelőre ők sem tudják, hogy pontosan hogyan történt a baleset, csupán annyit: a férfi után több gyermek maradt félárván. 

A rendőrség rögtön nyomozást indított az ügyben, melynek első lépéseként megszondáztatták a kocsit vezető asszonyt. Bár a szonda negatív értéket mutatott, tovább keresik a baleset okát, emellett kihangsúlyozták: a szánkók alkalmatlanok arra, hogy kocsival vontassák őket, az ugyanis rendkívül veszélyes. 

 

