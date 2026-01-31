Gyilkosság Pacsán: Renáta talán még nem is tudja, hogy elvesztette a férjét

Mint arról a Bors is beszámolt, valóságos leszámolás történt szerdán (január 28.) az apró, Zala vármegyei településen, Pacsán. Ismeretes, a 62 éves német férfi, W. Willi egy késsel rontott rá a településen élő honfitársaira, a 70 éves Renátára és a 66 éves Jürgenre. A nyugdíjas házaspárt többször is megszúrta, majd elmenekült, maga mögött hagyva vérző áldozatait. Jürgen azonnal meghalt, azonban Renáta túlélte a kegyetlen késelést. A gyilkosság Pacsán mindenkit megrázott, egy emberként szorítanak Renáta felépüléséért.

A gyilkosság Pacsán mindenkit megrázott, most egy emberként imádkoznak Renáta gyógyulásáért Fotó: Zaol/Pezzetta Umberto

Gyilkosság Pacsán: imádkoznak a megkéselt Renáta felépüléséért

Úgy tudni, hogy Renáta is több szúrást kapott, a nyugdíjas asszony azonban utolsó erejével kikúszott az utcára, ahol még segítséget tudott kérni egyik utcabelijétől, aki éppen a kertjében dolgozott. Az utolsó másodpercben történt, az asszony ezután összecsuklott, végül pedig mentőhelikopter vitte kórházba, ahol jelen pillanatban is ápolják. A helyiek azóta sem tudják feldolgozni a történteket az egyébként csendes, békés községben. Mint azt korábban mondták, a házaspárral soha, semmilyen gond nem akadt, pedig a német pár már évek óta Pacsán él:

Nem olyannak tűntek, mint akiknek ellenségeik vannak, érthetetlen ez az egész. Csak a rendőröket láttuk, azt sem tudtuk, mi történt. Ők olyan csendesek és kedvesek voltak

– mondta korábban egy helyi lakos a Borsnak. A környéken hozzátették, hogy Renátáék évek óta itt éltek, az év egy részét itt, míg a másikat hazájukban töltötték, aznap pedig éppen egy kellemes esti programra készültek, mikor Willi rájuk rontott. Bár azt egyelőre nem tudni, hogy a feltételezett gyilkos miért támadta meg őket, az ügyészség szerint vélhetően egy elszámolási vita állhat a háttérben: a közeli településen élő férfi kisebb-nagyobb építési munkálatokat végzett, a házaspárnak is dolgozott.

A helyiek most Renáta életéért aggódnak: mint mondták, többen is imádkoznak azért, hogy az asszony felépüljön:

Nagyon súlyosan megsérült, állítólag több szúrást is kapott. Nem fiatal, aggódunk érte. Reméljük, hogy felépül, imádkozunk érte. De abban sem vagyunk biztosak, hogy egyáltalán tudja-e, hogy a férje nem élte túl a támadást

– ingatta a fejét egy helyi asszony. Bár Willit az eset után nem sokkal lakóhelye környékén elfogták, és kocsijában megtalálták a kést, a férfi mindent tagadott. Ennek ellenére elrendelték letartóztatását, így egy hónapra bizonyosan a rácsok mögött marad.

