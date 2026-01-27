Megdöbbentő, új fejlemény Jákli Mónika balesetéről - Megszólalt a szakértő a legfontosabb nyomról

Mint arról a Bors is beszámolt, Jákli Mónika január 21-én halálos balesetet szenvedett a szlovák államhoz tartozó Nagymegyer közelében. Annyit már tudni lehet, hogy az influenszer az autójával nagy sebességgel a fák közé csapódott. Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő lapunknak elmondta: a helyszínen rögzített nyomok nagyon sok mindent elárulnak a baleset körülményeiről.

Jákli Mónika autóbalesetben hunyt el Fotó: YouTube

A féknyom az egyik legfontosabb. Értelemszerűen arról tanúskodik, hogy valaki egyáltalán fékezett, vagyis a féknyom kezdeténél észrevette, hogy valami zűr van. Levette a gázpedálról a lábát és lenyomta a féket

– magyarázta a szakértő. Az is kiderül, hogy az autó mennyire egyenesen haladt, igaz, e tekintetben a műszaki szakértők véleménye is releváns, hiszen a fékhatás nem minden keréknél ugyanaz.



A féknyomnál esetenként vizsgálják a rárakódott gumi vastagságát, igaz, ez a gumi állapotától is függ

– szögezte le Pausz Ferenc, majd hangsúlyozta, hogy a féknyom hiánya minden esetben bizonyítja, hogy a sofőr fékezés nélkül ütközött valakivel vagy valamivel. Ez jellemzően akkor következik be, ha valaki a volán mögött elaludt, rosszul lett, vagy csak későn vette észre az akadályt és már nem volt lehetősége biztonságosan megállni. Olyan is előfordul, hogy valaki a gázról még le tudja venni a lábát, de a fékezésre már nem marad ideje.

Mónikának esélye sem volt a baleset túlélésére / Fotó: SR Polícia

Jákli Mónika balesetének körülményei még tisztázásra várnak

A nyomozás során fontos szerephez jut az igazságügyi gépjárműszakértő. Ő a gépjármű roncsolódásából és az alakváltozásából tud következtetni a sebességre, illetve a gépjármű műszaki állapotára, bár a Pausz Ferenc által az interneten látott képek szerint Mónika egy luxusautót vezetett, amivel komoly problémák nem lehettek. A szakértőnek számos kérdést feltesznek majd, többek között azt, hogy mi történhetett az ütközést megelőzően, a jármű mekkora sebességgel haladt, majd milyen sebességgel ütközött.

Sajtóértesülések szerint a rendőrök a helyszínen Mónika egyik ismerősének átadták az elhunyt nő mobiltelefonját és néhány egyéb személyes tárgyát. Pausz Ferenc, az ORFK Közlekedésrendészeti Osztályának egykori főosztályának vezetője ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az ő idejében az ilyen tárgyakat Magyarországon nem volt szokás átadni, igaz, ha az eljárás előrehaladtával úgy ítélték meg, hogy a tárgyak a nyomozás szempontjából nem bírnak jelentőséggel, a későbbiekben a hozzátartozók megkapták.