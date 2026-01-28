Vége a sötétben tapogatózásnak: az új KRESZ miatt mindenki jól látható lesz, mindenhol!

Évek óta téma, hogy a magyar utakon a „látni és látszani” elv inkább csak naiv vágy, mintsem a valóság. A 2026-os, új KRESZ szabályozás alapfilozófiája, hogy a közlekedés legvédtelenebb résztvevőit – a gyalogosokat, kerékpárosokat és a rollerrel száguldozókat – kvázi „élő lámpaoszloppá” alakítsa a saját biztonságuk érdekében.
A még érvényben lévő KRESZ-ben a jelenlegi szabályozás szerint nappal, jó látási viszonyok között lakott területen belül nem kötelező a világítás használata. Azonban az új KRESZ tervezete szerint már minden járművet - így a motorosokat is -, mindenhol ki kell majd világítani. Ez tehát azt is jelenti, hogy
még lakott területen belül is kötelező lesz a tompított fényszóró használata
- amennyiben az autó nem rendelkezik nappali menetfénnyel, amit felszereltségek között DRL néven kell keresni.
Vége a "közvilágításnál úgyis látnak” korszaknak: az új KRESZ tiszta vizet önt a pohárba és leszögezi, hogy a nappali menetfény használata a kétkerekűeken bizonyos utakon kötelezővé válik. Az új szabályozás ugyanakkor teret enged a modern technológia adta lehetőségeknek is a biztonság és a láthatóság érdekében, így például a sisakra rögzített kiegészítő világítás már nem csak extra, hanem a szabályos közlekedés alapvető része lehet!
A pletykák szerint a rendőrség nem fog kesztyűs kézzel bánni a szabályszegőkkel.
Míg a bringások korábban egy figyelmeztetéssel megúszhattak például egy hiányzó prizmát, addig 2026 őszétől a helyszíni bírság mértéke akár súlyos összegekre is rúghat. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem a bevételszerzés a cél, hanem az, hogy mindenki épségben hazaérjen!
Az új KRESZ várhatóan szeptemberben lép életbe.
