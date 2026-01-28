Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Vége a sötétben tapogatózásnak: az új KRESZ miatt mindenki jól látható lesz, mindenhol!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 10:30
Hatalmasat robbant a bomba: 2026-ra teljesen megújul a hazai közlekedési „biblia”, a KRESZ. A kormány és a szakértők nem finomkodnak, a cél egyértelmű: nullára csökkenteni a halálos balesetek számát. Az egyik legfontosabb és mindenkit érintő változás az új KRESZ-ben a láthatóság és a világítás szabályozása körül forog.
Évek óta téma, hogy a magyar utakon a „látni és látszani” elv inkább csak naiv vágy, mintsem a valóság. A 2026-os, új KRESZ szabályozás alapfilozófiája, hogy a közlekedés legvédtelenebb résztvevőit – a gyalogosokat, kerékpárosokat és a rollerrel száguldozókat – kvázi „élő lámpaoszloppá” alakítsa a saját biztonságuk érdekében.

Az új KRESZ szerint ősztől már lakott területen belül is kötelező lesz a tompított fényszóró használata. Fotó: Ricardo Martínez González / Pexels

Ez szinte mindenkit érintő változás az új KRESZ-ben

A még érvényben lévő KRESZ-ben a jelenlegi szabályozás szerint nappal, jó látási viszonyok között lakott területen belül nem kötelező a világítás használata. Azonban az új KRESZ  tervezete szerint már minden járművet - így a motorosokat is -, mindenhol ki kell majd világítani. Ez tehát azt is jelenti, hogy 

még lakott területen belül is kötelező lesz a tompított fényszóró használata

 - amennyiben az autó nem rendelkezik nappali menetfénnyel, amit felszereltségek között DRL néven kell keresni.

Az 50 év után átírt új KRESZ több ponton is szigorodik

  • A modern LED-mátrixos fényszórók korában sokan elfelejtik, hogy a rosszul beállított lámpa vakíthat, amiért 2026-tól brutális bírságok járhatnak!
  • Sokan elfelejtik felkapcsolni a hátsó világítást esőben vagy ködben, mert az autó automatikája csak az első LED-eket élesíti. Az új KRESZ ezt a mulasztást is súlyosabban szankcionálná!
Az új KRESZ egyértelműen rendelkezik a bringások ás a rolleresek láthatóságáról is. Fotó: Uiliam Nörnberg / Pexels (illusztráció)

A bringásokra és a rolleresekre is gondoltak a szabályalkotók

Vége a "közvilágításnál úgyis látnak” korszaknak: az új KRESZ tiszta vizet önt a pohárba és leszögezi, hogy a nappali menetfény használata a kétkerekűeken bizonyos utakon kötelezővé válik. Az új szabályozás ugyanakkor teret enged a modern technológia adta lehetőségeknek is a biztonság és a láthatóság érdekében, így például a sisakra rögzített kiegészítő világítás már nem csak extra, hanem a szabályos közlekedés alapvető része lehet!

A pletykák szerint a rendőrség nem fog kesztyűs kézzel bánni a szabályszegőkkel. 

Míg a bringások korábban egy figyelmeztetéssel megúszhattak például egy hiányzó prizmát, addig 2026 őszétől a helyszíni bírság mértéke akár súlyos összegekre is rúghat. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem a bevételszerzés a cél, hanem az, hogy mindenki épségben hazaérjen!

Az új KRESZ várhatóan szeptemberben lép életbe.

 

