Hatalmas robbanás történt a rendőrség udvarán, sérültekről is tudni

Szerda reggel robbanás történt a lugosi közlekedésrendészet székhelyén. Két személy megsérült, őket égési sérülésekkel vitték kórházba, egy harmadik személy pedig a helyszínen szorult orvosi ellátásra pánikroham miatt.

Vizsgálják a rendőrség udvarán történt robbanás körülményeit

Fotó: Pexels (illusztráció)

Amit a robbanásról tudni lehet

A robbanás körülbelül 8:15 órakor következett be Romániában, a lugosi közlekedésrendészet udvarán található egyik melléképületben. A detonációt nem követte tűz. A hivatalos adatok szerint az egyik áldozat – egy férfi – arcán és felső végtagjain szenvedett égési sérüléseket, ezért kórházba szállították. Később a második sérültet – szintén egy férfit – is kórházba vitték. Ő pánikrohamot kapott, valamint enyhe égési sérülést szenvedett a jobb kezén. A harmadik érintett személy a helyszínen kap orvosi ellátást pánikroham miatt. Az első információk szerint mindhárom személy az intézmény alkalmazottja.

A helyszínre kivonult több egység a Bánsági katasztrófavédelmi felügyelőségtől. Emellett riasztották a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) szakcsapatot is speciális mérések elvégzésére.

A mentőegységek és az illetékes hatóságok vizsgálatot folytatnak a robbanás pontos okának és az eset körülményeinek megállapítására. A nyomozás jelenleg is folyamatban van - írja a Maszol.