Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas robbanás történt a rendőrség udvarán, sérültekről is tudni

robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 09:05
égési sérülésrendőrség
A sérülteket égési sérülésekkel kórházba szállították. A robbanás körülményeit vizsgálják.
Bors
A szerző cikkei

Szerda reggel robbanás történt a lugosi közlekedésrendészet székhelyén. Két személy megsérült, őket égési sérülésekkel vitték kórházba, egy harmadik személy pedig a helyszínen szorult orvosi ellátásra pánikroham miatt.

Vizsgálják a robbanás körülményeit.
Vizsgálják a rendőrség udvarán történt robbanás körülményeit
Fotó: Pexels (illusztráció)

Amit a robbanásról tudni lehet

A robbanás körülbelül 8:15 órakor következett be Romániában, a lugosi közlekedésrendészet udvarán található egyik melléképületben. A detonációt nem követte tűz. A hivatalos adatok szerint az egyik áldozat – egy férfi – arcán és felső végtagjain szenvedett égési sérüléseket, ezért kórházba szállították. Később a második sérültet – szintén egy férfit – is kórházba vitték. Ő pánikrohamot kapott, valamint enyhe égési sérülést szenvedett a jobb kezén. A harmadik érintett személy a helyszínen kap orvosi ellátást pánikroham miatt. Az első információk szerint mindhárom személy az intézmény alkalmazottja.

A helyszínre kivonult több egység a Bánsági katasztrófavédelmi felügyelőségtől. Emellett riasztották a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) szakcsapatot is speciális mérések elvégzésére.

A mentőegységek és az illetékes hatóságok vizsgálatot folytatnak a robbanás pontos okának és az eset körülményeinek megállapítására. A nyomozás jelenleg is folyamatban van - írja a Maszol.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu