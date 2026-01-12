„Általában tiszta a lelkiismeretem” – három éve történt az újbudai rendőrgyilkosság

Mint arról a Bors is beszámolt, 2023. január 12-én bejelentés érkezett a rendőrségre az újbudai, Lecke utcai társasházból, hogy egy felbőszült férfi, Sz. Szilárd a folyosón és a lépcsőházban fel-alá rohangál, és minden lakásba bedörömböl. Három egyenruhás érkezett a helyszínre, köztük Baumann Péter is. Három éve történt az újbudai rendőrgyilkosság.

Az újbudai rendőrgyilkos 3 éve végzett Baumann Péterrel Fotó: Bors

Mint kiderült, Sz. Szilárd úgy vélte, hogy az épületben démonok járnak, és az ő feladata, hogy a lakókat megvédje tőlük. Mikor egy idős asszony ajtót nyitott neki, a férfi mindenáron be akart menni hozzá, de a súlyos betegségekben szenvedő Marika ezzel nem értett egyet. A rendőrséget végül az egyik lakó értesítette.

Mikor a rendőrök megérkeztek, Szilárdot azonnal intézkedés alá vonták. A nála levő kést sikeresen elvették tőle, de amikor megpróbálták megbilincselni, egy fatális véletlen következtében épen akkor lekapcsolt a ház világítása. Az így keletkezett zavart Szilárd kihasználta, és a kését visszaszerezve mindhárom egyenruhást megszúrta. Ketten könnyebb sérülést szenvedtek, de Baumann Péter esetében a penge a szívtájékot érte, így a főtörzsőrmester nem sokkal később, a kórházban elhunyt.

Sz.Szilárd tartott a démonoktól Fotó: Bors

Szilárd a tette után kimenekült az utcára, de az egyenruhások egy figyelmeztető lövés után lábon lőtték. A férfit kórházba szállították, ahol munkatársunknak sikerült vele beszélnie:

Általában tiszta a lelkiismeretem.

Az újbudai rendőrgyilkos nem büntethető

Sz. a bírósági tárgyaláson kijelentette: nagyon sajnálja az áldozatot és együttérez a hozzátartozókkal.

Az ügyész arról beszélt, hogy Sz. Szilárd célja nem az volt, hogy bárkit is megöljön, hanem a szorult helyzetéből akart mindenáron szabadulni. A rendőrgyilkos egyébként azt gondolta, hogy éppen őt kívánják a rendőrök bántalmazni.

A bíróság az igazságügyi szakértők szakvéleménye alapján megállapította, hogy a férfi a mentális állapota miatt nem büntethető, ezért elrendelték a kényszergyógykezelését. Ez akár élete végéig is tarthat, de ha gyógyulttá nyilvánítják, büntetlen előéletű emberként engedik ki a szabad társadalomba.