SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Benjámin, Genovéva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb milliomosa van Magyarországnak: mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

lottó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 19:35
ötös lottólottósorsolás
Valaki ismét szerencsésen ikszelt. Ezeket a számokat húzták ki az e heti ötöslottó-sorsoláson.

Nem lehet mondani, hogy ne lett volna lottóban gazdag hetünk, noha még csak három nap telt el 2026-ból: már túl vagyunk egy január elsejei hatoslottó-sorsoláson, valamint egy szilveszteri szuperlottón is. Most pedig megérkeztek az ötöslottó nyerőszámok is.

Ismét milliárdos volt a tét az ötöslottón
Ismét milliárdos volt a tét az ötöslottón
Fotó: Szerencsejáték Zrt. 

Ezek voltak az ötöslottó nyerőszámai

2026. január 3-án, szombaton, az ötöslottó első játékhetében a következő nyerőszámokat húzták ki:

3 (három)

14 (tizennégy)

19 (tizenkilenc)

34 (harmincnégy)

42 (negyvenkettő)

Joker: 455917

A Jokeren egy telitalálatos szelvény volt, valaki bő 147 millió forintot nyert. A második játékhéten 30 millió lesz a várható főnyeremény.

Az ötöslottón nem találta el senki sem mind az öt számot, a jövő héten már 3 milliárd 160 millió forintért lehet játszani.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu