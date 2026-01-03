Újabb milliomosa van Magyarországnak: mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

Nem lehet mondani, hogy ne lett volna lottóban gazdag hetünk, noha még csak három nap telt el 2026-ból: már túl vagyunk egy január elsejei hatoslottó-sorsoláson, valamint egy szilveszteri szuperlottón is. Most pedig megérkeztek az ötöslottó nyerőszámok is.
2026. január 3-án, szombaton, az ötöslottó első játékhetében a következő nyerőszámokat húzták ki:
3 (három)
14 (tizennégy)
19 (tizenkilenc)
34 (harmincnégy)
42 (negyvenkettő)
Joker: 455917
A Jokeren egy telitalálatos szelvény volt, valaki bő 147 millió forintot nyert. A második játékhéten 30 millió lesz a várható főnyeremény.
Az ötöslottón nem találta el senki sem mind az öt számot, a jövő héten már 3 milliárd 160 millió forintért lehet játszani.
