Újabb milliomosa van Magyarországnak: mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

Nem lehet mondani, hogy ne lett volna lottóban gazdag hetünk, noha még csak három nap telt el 2026-ból: már túl vagyunk egy január elsejei hatoslottó-sorsoláson, valamint egy szilveszteri szuperlottón is. Most pedig megérkeztek az ötöslottó nyerőszámok is.

Ismét milliárdos volt a tét az ötöslottón

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek voltak az ötöslottó nyerőszámai

2026. január 3-án, szombaton, az ötöslottó első játékhetében a következő nyerőszámokat húzták ki:

3 (három)

14 (tizennégy)

19 (tizenkilenc)

34 (harmincnégy)

42 (negyvenkettő)

Joker: 455917

A Jokeren egy telitalálatos szelvény volt, valaki bő 147 millió forintot nyert. A második játékhéten 30 millió lesz a várható főnyeremény.

Az ötöslottón nem találta el senki sem mind az öt számot, a jövő héten már 3 milliárd 160 millió forintért lehet játszani.