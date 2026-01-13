Megújult a bor.hu – a magyar borok világa új köntösben

Új arculattal, korszerűbb felülettel és bővített tartalmakkal folytatja a bor.hu, a Magyar Bormarketing Ügynökség Zrt. hivatalos portálja.
A megújult oldal célja, hogy egyszerre szolgálja a szakmai közönséget és a borkultúra iránt érdeklődő fogyasztókat: az átláthatóbb, modern design mellett friss, releváns tartalmakkal és praktikus funkciókkal várja a látogatókat.
Az új bor.hu nemcsak a borászatok számára kínál hatékonyabb megjelenési lehetőséget, hanem a felhasználók számára is átfogó tudásanyagot biztosít – a borvidékek bemutatásától a borkóstolási tippekig.
A portál Magazin rovatában olvashatók a legfrissebb borokkal, borászatokkal, trendekkel, valamint az Ügynökség aktivitásaival kapcsolatos hírek. A Borászatkeresőben borrégiók, borvidékek és a nyújtott szolgáltatások alapján is kereshetők a hazai borászatok, akikről minden fontos információ az olvasók rendelkezésére áll. A felhasználók naprakész információkat kaphatnak a legújabb és legnépszerűbb boros eseményekről, illetve átfogó képet kaphatnak a magyar borkultúráról, szőlőfajták és borstílusok, bortípusok, illetve borrégiók szerinti bontásban.
A fejlesztések célja, hogy a bor.hu a magyar borászat hiteles és naprakész online központja legyen – ahol egy helyen található meg minden, amit a hazai borkultúráról tudni érdemes.
A Magyar Bormarketing Ügynökség arra biztat minden borkedvelőt és a borok világával ismerkedőt, hogy böngéssze rendszeresen a bor.hu oldalait, ahol minden releváns információ rendelkezésre áll a magyar borkultúráról – hiszen a bor.hu célja, hogy bemutassa a magyar borokat és készítőiket a lehető legszélesebb közönség számára.
👉 Fedezze fel a megújult bor.hu-t – a magyar bor megújult otthonát az online térben!
