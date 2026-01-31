Időjárás: Így indul majd február eleje

A január végi, február eleji hétvége időjárása nem hoz látványos fordulatot, de annál több apró kellemetlenséget tartogat. A télies hangulat kitart, a felhők és a nedves levegő pedig továbbra is meghatározzák a napjainkat, a részletek azonban sokat számítanak.

A februári időjárás sem hoz túl sok változást

Fotó: Köpönyeg.hu

Hűvös, kellemetlen időjárás

Szombaton, január 31-én országszerte többnyire borongós, párás időre készülhetünk. Bár az északi határvidéken időnként elvékonyodhat a felhőzet, összességében kevés esély lesz a napsütésre. Szórványosan szitálás fordulhat elő, amely a nap folyamán egyre inkább havas esőbe, illetve hószállingózásba válthat át. A szél északkeleti irányból megélénkülhet, ami tovább fokozza a hidegérzetet. A hőmérséklet napközben nagyjából +2 fok körül alakul, de a nyirkos levegő miatt ennél hidegebbnek érezhetjük.

Vasárnap, február 1-jén északkeleten már kedvezőbb változás mutatkozik: ott csökkenhet a felhőzet, máshol azonban marad az erősen felhős égbolt. Több térségben továbbra is számítani lehet havazásra, hószállingózásra, különösen az ország déli felében. A reggeli órákban -1 fok körüli minimumok várhatók, míg délutánra legfeljebb +1 fokig emelkedik a hőmérséklet, írja a Köpönyeg.