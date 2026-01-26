Időjárás: eső, szél és kevés napsütés a hét elején

A január utolsó hetének elején az időjárás nem sok nyugalmat ígér: a felhők dominálnak, helyenként csapadék zavarhatja meg a napot, miközben a hőmérséklet csak lassan emelkedik. A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfőn és kedden is inkább a szürke, télies arcát mutatja majd az idő.
Hétfőn marad az erősen felhős idő, bár főként a középső tájakon időnként a nap is előbújhat. Délelőtt inkább a keleti országrészben, délutántól pedig nyugat felől számíthatunk esőre, záporokra. A szél eleinte déli, majd északnyugati irányba fordul, és többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 2 fok körül alakul, napközben pedig 7-9 fokig melegedhet a levegő.
Kedden a ködfoltok feloszlását követően rétegfelhős idő valószínű, hosszabb napos időszakok nélkül. Csapadék ezen a napon már nem várható, viszont a napsütés is csak kevés helyen bukkanhat fel. A légmozgás mérséklődik, többnyire gyenge vagy mérsékelt szél lesz jellemző. A hőmérséklet kora reggel 0 fok köré süllyedhet, délután pedig 5-6 fokos maximumokra számíthatunk, írja a Köpönyeg.
Összességében a hét elején az időjárás inkább borongós, nyirkos lesz, így érdemes rétegesen öltözködni és az esernyőt sem otthon hagyni, különösen hétfőn.
