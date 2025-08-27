Hatalmas siker a Ligetben: rekordot döntött a látogatók száma

A Ripost írja, hogy a Liget Projekt keretében megvalósuló Városliget-fejlesztés az elmúlt évtized egyik legsikeresebb állami beruházásának tekinthető, amely nem csupán a főváros egyik legfontosabb zöldterületének megújulását szolgálja, hanem példaértékű módon ötvözi a természetvédelem, a közösségi élet és a kulturális infrastruktúra korszerűsítésének szempontjait. A fejlesztések során létrejött kulturális központ Budapest egyik legfényesebben ragyogó ékköve lett! A projekt most a Liget+ ökoszisztémával újabb kimagasló sikereket tudhat magáénak.

A Liget+ ökoszisztéma a Városliget élményét digitálisan is kiteljesíti, egyedülálló közösségi platform, amely összeköti a látogatókat a park kulturális, zöld és szabadidős kínálatával. Fotó: Városliget Zrt.

A Liget+ egyedülálló digitális ökoszisztéma és okos városrész

A Liget+ az egyetlen digitális ökoszisztéma, amely egy platformon kínálja Budapest és az ország leglátogatottabb kulturális tereinek gazdag programjait, mint például a Magyar Zene Háza, a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Millennium Háza, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, valamint a Vasarely Múzeum. Az elmúlt nyáron több tízmillió látogató kereste fel a Városligetet, hogy élvezze a megújult zöldterületeket és kulturális programokat.

A Liget Projekthez kapcsolódó Liget+ digitális ökoszisztéma mára Magyarország egyik legnagyobb és legátfogóbb kulturális platformjává nőtte ki magát. Ez az innovatív rendszer, applikáció az ország egyik első valódi okos városrészének alapját képezi.

Közel 10 éve indult el állami indíttatással az a projekt, amely új lendületet hozott a Városligetbe. A Liget Projekt elképesztő értékeket alkotott, egy olyan közösségi és rekreációs teret hozott létre, ahol az emberek kapcsolódni tudnak egymáshoz. A rekreációs térben helyet kap számos programlehetőség, mint a múzeumok vagy szabadtéri programok. Ennek összegzése a Liget+ applikáció, amely átlátható módon összegzi a programokat, helyszíneket és jegyinformációkat. Az alkalmazás óriási sikert aratott: idén már több százezren töltötték le. A parkban elérhető ingyenes WiFi még kényelmesebbé teszi használatát a látogatók számára. A Városliget immár egy okos, zöld, közösségi tér, amely valóban Budapest modern, innovatív ékkövévé vált

- mondta a Ripostnak Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója.