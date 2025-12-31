Lezárt helyszínek, megválaszolatlan kérdések: így állnak az év legnagyobb ügyei

Megrázó fordulatok egymás után: Pilisben véget ért a kutatás, Skóciában tovább él a rejtély, Szentmártonkátán pedig minden perc számít. Ezek voltak a Bors legolvasottabb hírei idén. Véget ért a kutatás: a szeptember 7-én eltűnt, 27 éves Kaszás Nikolett holttestét kutyás kutatómentők találták meg a Pilisben, egy dombos-bokros részen, a túraútvonaltól nem messze. A keresésre körülbelül 300 önkéntes érkezett, 40–50 fős csoportokban, szektorokra bontva indultak terepre. Nagy Laci eltűntkereső szerint rádión jött a jelzés az egyik szektorból, ekkor azonnal leállították az akciót, a rendőrök a helyszínre mentek, és a területet lezárták a szemléig. A Bors szerint a lányt gyorsan be tudták azonosítani, mert az utolsó fotón látott ruhát viselte. A történtek okáról egyelőre nincs információ; a túra után még üzent a Prágában lévő barátjának.
Közben Kapu Tibor Axiom–4 missziója, magyar idő szerint június 25-én indult, az ISS-en 60 kísérletből 25 magyar kötődésűben dolgozott. Üzenetében nemzeti sikerként beszélt az útról. A hazatérés a Dragon kapszulával és ejtőernyős ereszkedéssel zárult, a landolás a Csendes-óceánba történt, majd orvosi vizsgálat következett.
Egy Somogy vármegyei, 1970 körül épült, elhagyatott hotelben is rejtélyt talált egy urbexes: azt állítja, mindent hátrahagytak (gépeket, üvegeket, edényeket), a recepción pedig „nem fogadott senki”. A képre kattintva nézhetitek meg újra a galériát!
Szentmártonkátán, autó hajtott vonat elé: öt fiatal meghalt, a hatodik utas, Viktória életveszélyesen megsérült. Az édesanyja elmondta: több műtét után altatják, miközben 17 éves öccse, Gábor életét vesztette.
Skóciában a Huszti ikreket január 31-én találták meg holtan, a Dee folyóban; a rendőrség szerint nincs idegenkezűségre utaló jel. Január 7-én tűntek el a Victoria híd környékén. Ismerősök rossz lelkiállapotról, alvásgondokról beszéltek, egy volt főnökük hirtelen fogyást említett.
A kamerákon délután még hátizsákkal, este már személyes tárgyak nélkül látszottak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.