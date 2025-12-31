Lezárt helyszínek, megválaszolatlan kérdések: így állnak az év legnagyobb ügyei

Megrázó fordulatok egymás után: Pilisben véget ért a kutatás, Skóciában tovább él a rejtély, Szentmártonkátán pedig minden perc számít. Ezek voltak a Bors legolvasottabb hírei idén. Véget ért a kutatás: a szeptember 7-én eltűnt, 27 éves Kaszás Nikolett holttestét kutyás kutatómentők találták meg a Pilisben, egy dombos-bokros részen, a túraútvonaltól nem messze. A keresésre körülbelül 300 önkéntes érkezett, 40–50 fős csoportokban, szektorokra bontva indultak terepre. Nagy Laci eltűntkereső szerint rádión jött a jelzés az egyik szektorból, ekkor azonnal leállították az akciót, a rendőrök a helyszínre mentek, és a területet lezárták a szemléig. A Bors szerint a lányt gyorsan be tudták azonosítani, mert az utolsó fotón látott ruhát viselte. A történtek okáról egyelőre nincs információ; a túra után még üzent a Prágában lévő barátjának.

Kaszás Nikolett keresése a Pilisben. Ez lett idén a legolvasottabb cikkünk Fotó: police.hu

Kapu Tibor is a legolvasottabb témák között

Közben Kapu Tibor Axiom–4 missziója, magyar idő szerint június 25-én indult, az ISS-en 60 kísérletből 25 magyar kötődésűben dolgozott. Üzenetében nemzeti sikerként beszélt az útról. A hazatérés a Dragon kapszulával és ejtőernyős ereszkedéssel zárult, a landolás a Csendes-óceánba történt, majd orvosi vizsgálat következett.

Egy Somogy vármegyei, 1970 körül épült, elhagyatott hotelben is rejtélyt talált egy urbexes: azt állítja, mindent hátrahagytak (gépeket, üvegeket, edényeket), a recepción pedig „nem fogadott senki”. A képre kattintva nézhetitek meg újra a galériát!