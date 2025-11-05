Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ez a fiatal fiú vezette a halálautót Szentmártonkátán - hatan haltak meg, miután a vonat elé hajtott - fotó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 11:34
Egy fiatal fiú vezette azt az autót, amely a piros jelzés ellenére behajtott a szentmártonkátai vasúti átjáróba pont akkor, amikor a vonat érkezett. A kocsiban vele együtt hatan utaztak. Az autóban ülők közül senki sem élte túl a kegyetlen ütközést.

Egy autós a vonat elé hajtott Szentmártonkátán kedden este. A lámpa ugyan pirosat mutatott, ezt azonban nem vette figyelembe.

A gépkocsiban hatan utaztak, közülük öten a helyszínen életüket vesztették. A túlélő, aki súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba, az orvosok minden erőfeszítése ellenére végül belehalt sérüléseibe. Így a tragédiának hat halálos áldozata van. 
Fotó: Mihádák Zoltán /  MTI

A Bors megtudta, hogy az autót egy fiatal fiú vezette.

Fotó:  Bors

Az ötszemélyes autóban hatan utaztak. Egy baráti társaság tagjai. Öten azonnal a helyszínen meghaltak. A Bors információi szerint az egyikük életéért sokáig küzdöttek, de nem lehetett megmenteni, míg egy másik ember úgy beszorult a roncsba, hogy csak a tűzoltók tudták kiemelni a holttestét. A hatodikat súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Az ő életéért nagyon hosszan küzdöttek, de ahogy azt megírtuk, ő sem élte túl a kegyetlen ütközést. 

 

