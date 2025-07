Különleges megfigyelést végez Kapu Tibor az űrben - ez már a Mars-expedícióhoz kell

Már egy hete a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén tartózkodik Kapu Tibor, Magyarország történetének második kutatóűrhajósa. Ahogyan arról korábban a Bors is beszámolt, az asztronauta nem turistaként érkezett az ISS fedélzetére: az Axiom Space Ax-4 missziójának legénysége minden eddiginél több, összesen 60 tudományos kísérlet elvégzését tervezi mikrogravitációs körülmények között. Ezek közül 25 tudományos kísérlet vár Kapu Tiborra – köztük olyan is, amely rendkívül hasznos információkkal szolgálhat az olyan jövőbeli, hosszabb távú űrutazásokhoz, mint amilyen például a Mars expedíciók.

Kapu Tibor (balra) ismét a Nemzetközi Űrállomásról jelentkezett, ahol már a hosszú távú, emberes űrmissziók sikeréért is dolgozik - méghozzá muslicákkal! Fotó: HUNOR - Magyar Űrhajós Program / Facebook

A Mars meghódítása érdekében is dolgozik Kapu Tibor

A kéthetesre tervezett misszió során a második magyar kutatóűrhajós olyan tudományos kísérleteket végez el, amelyeket magyar egyetemek és kutatóintézetek, illetve vállalatok terveztek. Ezek ráadásul számtalan tudományos területet fednek le.

Az egyik ilyen az úgynevezett DNA-REPAIR kísérlet, ami magyar fordításban a DNS helyreállítását jelenti. Az ennek a kísérletnek a keretében elvégzett vizsgálatok az űrben jelentős mértékű kozmikus sugárzás élettani hatásaira fókuszálnak.

Ez a terület kiemelten fontos annak tükrében, hogy az emberiség meghódíthassa a Naprendszer, hosszabb távon pedig a világűr más bolygóit is. Ehhez ugyanis tisztában kell lenni a hosszú távú űrküldetések emberi testre gyakorolt hatásaival, illetve a kozmikus sugárzás emberi testre gyakorolt negatív hatásaira is megoldást kell találni. Ebben óriási szerep hárul most Kapu Tiborra, aki a HUNOR – Magyar Űrhajós Program Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben is jelezte, hogy



Sikeresen, életben megérkeztek a DNA-REPAIR kísérlet muslicái a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére!

Kapu Tibor az ISS fedélzetén azt vizsgálja most a muslicákon, hogy hogyan és milyen mértékben károsítja az örökítőanyagukat a kozmikus sugárzás.



A Föld felszínén a légkör és főleg a Földet körülvevő mágneses mező remekül véd ettől a sugárzástól, de 400 kilométerrel feljebb, ahol a Nemzetközi Űrállomás is kering, ez a kozmikus sugárzás már sokkal károsabb hatást gyakorol az emberi szervezetre

– ismertette a jövőbe mutató kísérlet hátterét a magyar űrhajós, aki azért dolgozik a muslicákkal, hogy kiderüljön: milyen eszközökkel lehetne védekezni a kozmikus sugárzás káros hatásai ellen?