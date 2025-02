"Mélyen összetört a szívünk" – hatalmas segítséget kapott a Skóciában eltűnt ikrek gyászoló családja

Ez óriási segítség lesz a családnak, és nem tudom eléggé megköszönni a nagylelkűségét. A mai napon lezárom az adománygyűjtést, hogy a család remélhetőleg a jövő hétre megkapja a támogatást. Napi kapcsolatban voltam Józseffel, és Edittől is kaptam egy üzenetet, aki elmondta, hogy "Nincsenek szavak, amik ki tudnák fejezni mennyire hálásak vagyunk." Én is szívből köszönöm mindannyiótoknak, nemcsak adományaitokat, hanem kedves szavaitokat is, amelyek hihetetlen érzelmi és anyagi támogatást jelentettek