Nagy baj van az Auchan népszerű termékével: semmiképp ne edd meg!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 15:40
Gondok adódtak. Visszahívja ezt a népszerű terméket az Auchan.

Az Auchan visszahívta a 100 grammos Ocean Fish füstölt lazacpisztrángot. A vizsgálatok veszélyes baktériumot mutattak ki benne – közölte az NKFH. A termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.

Visszahívja népszerű termékét az Auchan
Visszahívja népszerű termékét az Auchan
Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti.

Visszahívja termékét az Auchan

A visszahívott termék adatai a következők:

Termék megnevezése: Füstölt lazacpisztráng filé 100g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

Gyártó: Ocean Fish S.R.L.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

Az NKFH kéri, hogy amennyiben a fenti megnevezésű termékből valaki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

