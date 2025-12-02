Nagy baj van az Auchan népszerű termékével: semmiképp ne edd meg!

Az Auchan visszahívta a 100 grammos Ocean Fish füstölt lazacpisztrángot. A vizsgálatok veszélyes baktériumot mutattak ki benne – közölte az NKFH. A termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.
Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti.
A visszahívott termék adatai a következők:
Termék megnevezése: Füstölt lazacpisztráng filé 100g
Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel
Gyártó: Ocean Fish S.R.L.
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
Az NKFH kéri, hogy amennyiben a fenti megnevezésű termékből valaki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
