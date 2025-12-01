Termékvisszahívás: több étellel is gond van, ezeket nehogy megedd!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnali termékvisszahívást rendelt el több termékre is.
Az első érintett termék a Spar Magyarország által forgalmazott Spar Free From 15 g-os kókuszos keksz, amelyet idegen anyagok (fém darabok) lehetséges jelenléte miatt hívtak vissza.
A második érintett termék a Metro Kereskedelem Kft. által forgalmazott halászati termékek, amelyek hatósági ellenőrzés során Listeria monocytogenes jelenlétére derült fény.
Mind a Metro Kereskedelem Kft., mind a Spar Magyarország együttműködött az NKFH-val, és megtették a szükséges intézkedéseket: a kifogásolt árukat kivonták a forgalomból, és visszahívták a fogyasztóktól.
