Termékvisszahívás: több étellel is gond van, ezeket nehogy megedd!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnali termékvisszahívást rendelt el több termékre is.

Az első érintett termék a Spar Magyarország által forgalmazott Spar Free From 15 g-os kókuszos keksz, amelyet idegen anyagok (fém darabok) lehetséges jelenléte miatt hívtak vissza.

A második érintett termék a Metro Kereskedelem Kft. által forgalmazott halászati termékek, amelyek hatósági ellenőrzés során Listeria monocytogenes jelenlétére derült fény.

Mind a Metro Kereskedelem Kft., mind a Spar Magyarország együttműködött az NKFH-val, és megtették a szükséges intézkedéseket: a kifogásolt árukat kivonták a forgalomból, és visszahívták a fogyasztóktól.

A Spar Magyarország érintett termékének részletei

Termék megnevezése : SPAR FREE FROM kókuszos keksz

: SPAR FREE FROM kókuszos keksz Kiszerelés : 150g

: 150g Minőségmegőrzési idő : 19.05.2026.

: 19.05.2026. Tétel azonosító : 250847

: 250847 Beszállító : Sapidum d.o.o.

: Sapidum d.o.o. Forgalmazó : SPAR Magyarország Kft.

: SPAR Magyarország Kft. Termékvisszahívás oka: Idegen anyag jelenléte a termékben.

A Metro Kereskedelem Kft. érintett termékeinek információi

