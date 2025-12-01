Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Termékvisszahívás: több étellel is gond van, ezeket nehogy megedd!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 13:50
Több termékre is lecsapott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Azonnali termékvisszahívást rendeltek el.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnali termékvisszahívást rendelt el több termékre is.

Termékvisszahívás áldozata lett a Sparos termék
Termékvisszahívás áldozata lett a Sparos termék (fotó: NKFH)

Több polcot is érintett a termékvisszahívás

Az első érintett termék a Spar Magyarország által forgalmazott Spar Free From 15 g-os kókuszos keksz, amelyet idegen anyagok (fém darabok) lehetséges jelenléte miatt hívtak vissza.

A második érintett termék a Metro Kereskedelem Kft. által forgalmazott halászati termékek, amelyek hatósági ellenőrzés során Listeria monocytogenes jelenlétére derült fény.

Mind a Metro Kereskedelem Kft., mind a Spar Magyarország együttműködött az NKFH-val, és megtették a szükséges intézkedéseket: a kifogásolt árukat kivonták a forgalomból, és visszahívták a fogyasztóktól.

A Spar Magyarország érintett termékének részletei

  • Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz
  • Kiszerelés: 150g
  • Minőségmegőrzési idő: 19.05.2026.
  • Tétel azonosító: 250847
  • Beszállító: Sapidum d.o.o.
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
  • Termékvisszahívás oka: Idegen anyag jelenléte a termékben.

A Metro Kereskedelem Kft. érintett termékeinek információi 

A Metro Kereskedelem Kft. ezen termékeit visszahívták (fotó: NKFH)
  • Termék megnevezése: Metro Chef füstölt lazac 100g 
  • Termék megnevezése: Metro Chef füstölt lazac 500g 
  • Termék megnevezése: Aro füstölt lazac 200g 
  • Termék megnevezése: Aro füstölt lazac 1000g
  • Termék megnevezése: Aro fagy. füstölt lazac 1 kg 
  • Termék megnevezése: Fokh. garnélarák olajban 200g 
  • Termék megnevezése: Füstölt tonhal filé 100g 
  • Minőségmegőrzési idejük: valamennyi forgalomban lévő tétel
  • Gyártó: Ocean Fish S.R.L.
  • Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

