Orbán Viktor: Ma háborúellenes gyűlés Győrben!

„Aki békét akar, velünk tart” - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel, a győri háborúellenes gyűlés előtt a Facebook-oldalán.
Felidézte: „a háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik "mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt". Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést. Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!” - zárta bejegyzését Orbán Viktor.
