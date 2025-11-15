Fontos bejelentést tett kora reggel Orbán Viktor: „Találkozzunk Győrben!”

Az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat.

Magyarországon eközben megduplázták a nevelőszülők járandóságát, döntöttek a 14. havi nyugdíjról, adómentessé tették a három- és kétgyermekes anyákat, elindították Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgozunk egy KKV-támogatási programon.

„A különbséget zongorázni lehet. Most még. De a háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik “mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt”. Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést. Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!” - írta bejegyzésében Orbán Viktor.