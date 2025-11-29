Brutális vírus jöhet a Covid-19 után, megszólalt Dr. Rusvai Miklós

A koronavírus pusztítása sajnos több magyar családban is követelt halálos áldozatot. A Covid-19 járványt 2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította. 2024 augusztusáig több mint 770 millióan fertőződtek meg a vírussal, és a hivatalos számok szerint 7,1 millió ember halt bele. De amiről most szólnak a hírek, az még súlyosabb pusztítást okozhat, ha igaznak bizonyul.
A Reuters beszámolója szerint a Pasteur Intézet úgy véli: ha a madárinfluenza emberről emberre is terjedni kezd, az a Covid-19-nél is súlyosabb világjárványt okozhat. De mit mond ennek az esélyéről az egyik hazai szaktekintély?
Már több ezer haláleset történt az embereknél is a madárinfluenza következtében, de eddig emberről emberre még nem terjedt a vírus. Ugyanakkor szarvasmarháról szarvasmarhára már igen, biológiai szempontból pedig az ember is emlős, így a fertőzés bármikor elindulhat
– mondta a Borsnak Dr. Rusvai Miklós. A virológus szerint a szakemberek már 2002 óta fel vannak készülve arra, hogy ez bekövetkezik.
Az emberiség erre már készenlétben áll, így véleményem szerint ha az emberek között is megjelenik a terjedés, akkor sem fog olyan pusztítást végezni mint a Covid-19, ugyanis Európában és Amerikában is több tízmillió vakcina áll készenlétben és ha kitör a járvány, ezt nagyon gyorsan meg tudják sokszorozni
– fogalmazott lapunknak a virológus.
A világszintű emberi pandémia kockázata továbbra is alacsony
– mondta a Reutersnek Gregorio Torres, az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) tudományos részlegének vezetője.
Felkészültnek kell lennünk a korai válaszra. De egyelőre nyugodtan sétálhatunk az erdőben, ehetünk csirkét és tojást, és élvezhetjük az életet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.