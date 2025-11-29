Brutális vírus jöhet a Covid-19 után, megszólalt Dr. Rusvai Miklós

A koronavírus pusztítása sajnos több magyar családban is követelt halálos áldozatot. A Covid-19 járványt 2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította. 2024 augusztusáig több mint 770 millióan fertőződtek meg a vírussal, és a hivatalos számok szerint 7,1 millió ember halt bele. De amiről most szólnak a hírek, az még súlyosabb pusztítást okozhat, ha igaznak bizonyul.

Rusvai Miklós szerint a covid-19 után valós veszélyt jelent a madárinfluenza az emberekre nézve Fotó: Mediaworks

A Reuters beszámolója szerint a Pasteur Intézet úgy véli: ha a madárinfluenza emberről emberre is terjedni kezd, az a Covid-19-nél is súlyosabb világjárványt okozhat. De mit mond ennek az esélyéről az egyik hazai szaktekintély?

Már több ezer haláleset történt az embereknél is a madárinfluenza következtében, de eddig emberről emberre még nem terjedt a vírus. Ugyanakkor szarvasmarháról szarvasmarhára már igen, biológiai szempontból pedig az ember is emlős, így a fertőzés bármikor elindulhat

– mondta a Borsnak Dr. Rusvai Miklós. A virológus szerint a szakemberek már 2002 óta fel vannak készülve arra, hogy ez bekövetkezik.

A covid-19 után ez lesz a következő tömeges járvány

Az emberiség erre már készenlétben áll, így véleményem szerint ha az emberek között is megjelenik a terjedés, akkor sem fog olyan pusztítást végezni mint a Covid-19, ugyanis Európában és Amerikában is több tízmillió vakcina áll készenlétben és ha kitör a járvány, ezt nagyon gyorsan meg tudják sokszorozni

– fogalmazott lapunknak a virológus.

A világszintű emberi pandémia kockázata továbbra is alacsony

– mondta a Reutersnek Gregorio Torres, az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) tudományos részlegének vezetője.