Ideje megejteni a vízórák téliesítését a szakemberek szerint-erre kell közben figyelni!

A szakemberek szerint a megfelelő szigeteléssel megakadályozhatjuk, hogy a vízórák vagy a kerti csapok tönkremenjenek. Mit kell ehhez tenni és miért fontos már most felkészülni a fagyokra? Íme a válaszok!

Mutatjuk miért fontos már most megejteni a vízórák téliesítését! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Miért fontos a csövek, csapok és vízórák téliesítése?

Mert a különböző vízvezetékekbe, vízórába télen belefagyhat a víz, ami megrepesztheti a csöveket, amitől az olvadás után csöpöghetnek, rosszabb esetben szét is durranhatnak, egy eltört vezetéken keresztül pedig egy óra alatt akár egy átlagos család napi vízfelhasználásának a többszöröse is kiömölhet. Ezen kívül

a tönkrement vízóra cseréjét nekünk kell kifizetni;

az elfolyt vizet is ki kell fizetni;

ha a csőtörés a lakáson belül történik, akkor a víz által tönkretett dolgokat is nekünk kell pótolnunk;

ráadásul váratlanul víz nélkül maradhatunk.

A fagy elleni védekezésről csakúgy, mint a mérőhelyek tisztán tartásáról, valamint a megközelítés biztosításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia-hívja fel a figyelmet a Fővárosi Vízművek.

Honnan lehet tudni, hogy baj van?

A szilánkokra tört üveg az óralapon, az eldeformálódott számlálószerkezet a vízórán, esetleg a csöpögő víz az aknában mind annak a jele, hogy elfagyott a mérőeszköz. Intő jel lehet az is, ha a lakásban nem, vagy csak alig jön víz a csapból. Ebben az esetben gyanakodni lehet arra, hogy megfagyott a vezetékben a víz, ami tönkretette a mérőszerkezetet is.

Mit tehetünk a fagykárok elkerülése érdekében?

Érdemes még időben, például a mostani hosszú hétvégén megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a csövek és a vízóra elfagyását és az ezzel járó tetemes többletköltségeket. A teendők a következők: