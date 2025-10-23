Ideje megejteni a vízórák téliesítését a szakemberek szerint-erre kell közben figyelni!

A szakemberek szerint a megfelelő szigeteléssel megakadályozhatjuk, hogy a vízórák vagy a kerti csapok tönkremenjenek. Mit kell ehhez tenni és miért fontos már most felkészülni a fagyokra? Íme a válaszok!
Mert a különböző vízvezetékekbe, vízórába télen belefagyhat a víz, ami megrepesztheti a csöveket, amitől az olvadás után csöpöghetnek, rosszabb esetben szét is durranhatnak, egy eltört vezetéken keresztül pedig egy óra alatt akár egy átlagos család napi vízfelhasználásának a többszöröse is kiömölhet. Ezen kívül
A fagy elleni védekezésről csakúgy, mint a mérőhelyek tisztán tartásáról, valamint a megközelítés biztosításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia-hívja fel a figyelmet a Fővárosi Vízművek.
A szilánkokra tört üveg az óralapon, az eldeformálódott számlálószerkezet a vízórán, esetleg a csöpögő víz az aknában mind annak a jele, hogy elfagyott a mérőeszköz. Intő jel lehet az is, ha a lakásban nem, vagy csak alig jön víz a csapból. Ebben az esetben gyanakodni lehet arra, hogy megfagyott a vezetékben a víz, ami tönkretette a mérőszerkezetet is.
Érdemes még időben, például a mostani hosszú hétvégén megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a csövek és a vízóra elfagyását és az ezzel járó tetemes többletköltségeket. A teendők a következők:
A Vízművek szolgáltatási területén, vízóra elfagyása esetén tárcsázzuk a nap 24 órájában rendelkezésre álló 06-80-247-247-es hibabejelentő telefonszámot.
Ha vége a fagynak, ellenőrizzük a rendszert
Amikor az idő enyhülni kezd, érdemes leellenőrizni a vízórát. Ha forog a csillagkereke, akkor is ha nem nyitjuk meg a csapot, vagy szilánkosra tört az üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz, valószínűleg csőtörés történt, amiről értesíteni kell a szolgáltatót.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.