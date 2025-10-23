Ideje megejteni a vízórák téliesítését a szakemberek szerint-erre kell közben figyelni!

BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 12:00
A Fővárosi Vízművek szerint itt az ideje a télre és a fagyokra való felkészülésnek. Mutatjuk miért fontos például a vízórák téliesítése és mik azok az előkészületek, amit mostanában érdemes megejteni!
A szakemberek szerint a megfelelő szigeteléssel megakadályozhatjuk, hogy a vízórák vagy a kerti csapok tönkremenjenek. Mit kell ehhez tenni és miért fontos már most felkészülni a fagyokra? Íme a válaszok!

Mutatjuk miért fontos már most megejteni a vízórák téliesítését! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Miért fontos a csövek, csapok és vízórák téliesítése?

Mert a különböző vízvezetékekbe, vízórába télen belefagyhat a víz, ami megrepesztheti a csöveket, amitől az olvadás után csöpöghetnek, rosszabb esetben szét is durranhatnak, egy eltört vezetéken keresztül pedig egy óra alatt akár egy átlagos család napi vízfelhasználásának a többszöröse is kiömölhet. Ezen kívül

  • a tönkrement vízóra cseréjét nekünk kell kifizetni;
  • az elfolyt vizet is ki kell fizetni;
  • ha a csőtörés a lakáson belül történik, akkor a víz által tönkretett dolgokat is nekünk kell pótolnunk;
  • ráadásul váratlanul víz nélkül maradhatunk.

A fagy elleni védekezésről csakúgy, mint a mérőhelyek tisztán tartásáról, valamint a megközelítés biztosításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia-hívja fel a figyelmet a Fővárosi Vízművek.

Honnan lehet tudni, hogy baj van?

A szilánkokra tört üveg az óralapon, az eldeformálódott számlálószerkezet a vízórán, esetleg a csöpögő víz az aknában mind annak a jele, hogy elfagyott a mérőeszköz. Intő jel lehet az is, ha a lakásban nem, vagy csak alig jön víz a csapból. Ebben az esetben gyanakodni lehet arra, hogy megfagyott a vezetékben a víz, ami tönkretette a mérőszerkezetet is.

Mit tehetünk a fagykárok elkerülése érdekében?

Érdemes még időben, például a mostani hosszú hétvégén megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a csövek és a vízóra elfagyását és az ezzel járó tetemes többletköltségeket. A teendők a következők:

  • A kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját pótoljuk, sőt, a külön szigetelésről is gondoskodjunk. (A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos!)
  • A vízmérőt akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő anyaggal is letakarhatjuk, de még a kartondoboz darabok is megfelelőek erre a célra.
  • Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy a vízóraakna fedele mindig zárt állapotban legyen.
  • A pincékben lévő vízmérők védelme érdekében ellenőrizzük pinceablakok épségét, és ha a vízmérő, illetve a csövek a külső talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, hőszigetelésükről külön is gondoskodjunk.
  • Szigeteljük – vagy ennek hiányában – időben víztelenítsük a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékeket.
  • Ha van, nyissuk meg a kerti csapot, majd ezután zárjuk el a téli elzárót.
  • Ha hosszabb időre elutazunk és van olyan falban lévő csőszakasz, ami fagyveszélynek van kitéve, hagyjuk csöpögni egy csapot, így elkerülve a fagyást.
Akinek ilyen, vagy ehez hasonló helyen van a vízórája, szigetelje le az akna tetejét. Fotó: Török János /  Délmagyarország

Mi tegyünk, ha mégis befagy a vízóra?

A Vízművek szolgáltatási területén, vízóra elfagyása esetén tárcsázzuk a nap 24 órájában rendelkezésre álló 06-80-247-247-es hibabejelentő telefonszámot.

Ha vége a fagynak, ellenőrizzük a rendszert

Amikor az idő enyhülni kezd, érdemes leellenőrizni a vízórát. Ha forog a csillagkereke, akkor is ha nem nyitjuk meg a csapot, vagy szilánkosra tört az üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz, valószínűleg csőtörés történt, amiről értesíteni kell a szolgáltatót.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
