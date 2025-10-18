Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Így készülj fel időben a fűtési szezonra: 5+1 tipp, hogy olcsóbb legyen a fűtésszámla

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 17:00
Ezekkel a tippekkel sokat spórolhatsz és még csak nem is bonyolultak. Jó, ha időben felkészülünk a fűtési szezonra, hogy ne érjen minket meglepetés a hideg napok beköszöntével. Próbáld ki ezeket a trükköket az olcsó fűtéshez, amik még a leghidegebb hónapokban is működnek.

Az ősz eleje a legmegfelelőbb időszak arra, hogy nekilássunk a téli előkészületeknek. Ha időben beszerezzük a szükséges eszközöket, elkerülhetjük a hideg beköszöntével járó bosszúságokat, és takarékosan vészelhetjük át a legzordabb hónapokat. Mutatjuk az 5+1 legtutibb trükköt, amivel te is felkészülhetsz a fűtési szezonra. Mutatjuk is sorban az olcsó fűtési megoldásokat!

Az olcsó fűtési megoldásokkal spórolni lehet
Nem mindegy, hogyan készülünk fel a fűtési szezonra, még most érdemes kipróbálni az olcsó fűtési megoldásokat. 
Fotó: New Africa

Tuti tippek a fűtési szezonra: ezekkel az olcsó fűtési megoldásokkal spórolhatsz

Az őszi és a téli időszaknak megvan a maga bája, hiszen nincs meghittebb annál, mint amikor kint esik a hó vagy fúj a fagyos szél, mi pedig az otthon melegét élvezhetjük. Ahhoz azonban, hogy ez így is legyen, meg kell tennünk pár szükséges lépést, mielőtt még beköszönt a fűtési szezon. Mutatjuk a legjobb fűtés spórolási tippeket, hogy a hideg tényleg csak kint legyen. 

1. Tartsuk kint a hideget!

A huzatfogó párna megakadályozza a hideg levegő beáramlását az ajtó alatt, így javítja a hőérzetet és csökkenti a fűtési költségeket. Egy kis kézügyességgel otthon is könnyedén elkészíthetjük, és ha különleges anyagot választunk hozzá, akár stílusos kiegészítőként is megállja a helyét.

2. Légtelenítsük a radiátort

A radiátorban rekedt levegő csökkenti a fűtés hatékonyságát, ezért érdemes kéznél tartani egy légtelenítő kulcsot. Barkácsboltokban, gazdaboltokban vagy online könnyedén beszerezhető, használata pedig könnyű, így nem kell minden alkalommal szerelőt hívnunk ehhez az egyszerű művelethez.

3. Visszaveri a hőmérsékletet

Költséghatékony, mégis rendkívül hasznos trükk, ha hagyományos radiátor mögé hővisszaverő fóliát teszünk. 

Ez ugyanis visszairányítja a meleget a szoba felé, így kevesebb energia vész kárba.

 Vásárláskor mindig hőálló, minőségi terméket válasszunk.

Olcsóbb fűtés hővisszaverő fóliával
Ezekkel a tippekkel nem csak olcsóbb, de kényelmesebb is lesz a fűtési szezon. 
Fotó: Photo Oz

4. Csupán egy gombnyomás

Ha beszerzünk egy digitális termosztátot, könnyedén szabályozhatjuk a lakás hőmérsékletét, így egyszerre spórolhatunk energiát és pénzt. A programozható változat a napi rutinunkhoz igazítható, a wifis modellek pedig akár távolról is vezérelhetők. És a Lidl radiátorfűtés-erősítő ventilátorát láttad már?

5. Ússzuk meg szárazon

Van egy sajátos bája annak, amikor télen ropog a tűz a kandallóban: az illat, a fények és a meleg összetéveszthetetlen hangulatot áraszt. A nedves fa azonban rossz hatásfokkal ég, több füstöt termel, és rontja a fűtés minőségét is. Ennek elkerülésére célszerű beszerezni egy nedvességmérőt, amivel egyszerűen ellenőrizhetjük a tűzifa állapotát. Itt megnézheted, melyik tűzifák égnek a legjobban

+1. Húzzuk rá a kezünkre!

A tűzzel játszani veszélyes, ezért soha ne feledkezzünk meg a hőálló kesztyűről. Ez a praktikus kiegészítő megkönnyíti a kazán, kályha vagy kandalló kezelését, és megóvja kezünket a sérülésektől. A legjobb, ha hosszú szárú, valóban hőálló anyagból készült darabot választunk, amely barkácsboltokban könnyen beszerezhető. 

Ezeket a olcsó fűtési megoldásokat kipróbálva te is tapasztalni fogod, hogy mennyivel kényelmesebb és nyugodtabb a tél, ha megfelelően, időben felkészülünk a fűtési szezonra.

 

