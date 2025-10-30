Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozójáról

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 08:16 / FRISSÍTÉS: 2025. október 30. 08:39
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő beszámol a szerdai kormányülésen született fontosabb döntésekről.
Ahogy arról a Bors beszámolt, rendkívüli időpontban, ma reggel 8 órától lesz a Kormányinfó Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő vezetésével. A miniszterelnök még a Harcosok Klubjában adott hírt arról, hogy szerdán kormányülésen vesz részt, amelyen tájékoztatja a kormány tagjait a békemisszió újabb állomásáról és szóba került a Tisza-adó is.

Még ezen a héten megkapja mindenki a nemzeti konzultációs kérdőívet

Gulyás Gergely a sajtótájékoztató kezdetén elmondta, a Kormányinfó korai időpontot az indokolja, hogy a Fidesz különféle döntéshozó testületei üléseznek a nap folyamán.

Kiemelte, hogy a közteherviselésről és az adókról szóló nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése ezen a héten befejeződik.

Orbán Viktor Washingtoba utazik, Donald Trump fogadja

Gulyás Gergely elmondta: Orbán Viktor november 7-én Washingtonba látogat, ahol Donald Trump amerikai elnök vendége lesz. A miniszterelnök amerikai látogatása az energetikai, a hadiipari, a gazdasági együttműködés bővítéséről szó majd, az egyeztetések már megkezdődtek.

A kormány azon dolgozik, hogy Budapesten legyen a békecsúcs

A miniszter kitért arra, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget ad a béketárgyalások menetrendjének meghatározásáról, amely elvezethet az amerikai-orosz csúcstalálkozóhoz, illetve a békéhez Ukrajnában. Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy a békecsúcs helyszíne Budapest lesz, ezért a kormány mindent megtesz, és ezért is kiemelt jelentőségű Orbán Viktor november 7-i washingtoni látogatása – fogalmazott. 

Megduplázza a kormány a nevelőszülői hálózat támogatását

A szerdai kormányülésen döntöttek továbbá arról is, hogy a SZÉP kártyákon megmaradt összegeket hideg élelmiszerek vásárlására lehessen fordítani 2026 április végéig. A kormány emellett 15 százalékos béremelésről döntött a közszférában dolgozók számára.

A kormány lépéseket tesz annak érdekében, hogy érdemben javítson a nevelőszülői hálózat hatékonyságán, ezért a hálózatra fordított összegeket duplájára emelik. 

Meg kívánják adni a lehetőséget az intézetben nevelkedő gyermekek számára, hogy családoknál, nevelőszülőknél nőhessenek fel – hangsúlyozta. 

Nyomozás folyik a Mol finomítójában történt robbanás ügyében

A Mol százhalombattai olajfinomítójában történt robbanásról szólva Gulyás Gergely elmondta: a nyomozás jelenleg is tart, ezért egyelőre nem tud konkrétumokkal szolgálni. A kormány felhatalmazta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert a tárgyalásokra a Mol Zrt. vezetésével, hogy az olajtársaság ne áremelésekkel kompenzálja a robbanás miatt szűkült lehetőségeit a nyersanyagfeldolgozás terén.

 

