Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozójáról

Ahogy arról a Bors beszámolt, rendkívüli időpontban, ma reggel 8 órától lesz a Kormányinfó Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő vezetésével. A miniszterelnök még a Harcosok Klubjában adott hírt arról, hogy szerdán kormányülésen vesz részt, amelyen tájékoztatja a kormány tagjait a békemisszió újabb állomásáról és szóba került a Tisza-adó is.
Gulyás Gergely a sajtótájékoztató kezdetén elmondta, a Kormányinfó korai időpontot az indokolja, hogy a Fidesz különféle döntéshozó testületei üléseznek a nap folyamán.
Kiemelte, hogy a közteherviselésről és az adókról szóló nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése ezen a héten befejeződik.
Gulyás Gergely elmondta: Orbán Viktor november 7-én Washingtonba látogat, ahol Donald Trump amerikai elnök vendége lesz. A miniszterelnök amerikai látogatása az energetikai, a hadiipari, a gazdasági együttműködés bővítéséről szó majd, az egyeztetések már megkezdődtek.
A miniszter kitért arra, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget ad a béketárgyalások menetrendjének meghatározásáról, amely elvezethet az amerikai-orosz csúcstalálkozóhoz, illetve a békéhez Ukrajnában. Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy a békecsúcs helyszíne Budapest lesz, ezért a kormány mindent megtesz, és ezért is kiemelt jelentőségű Orbán Viktor november 7-i washingtoni látogatása – fogalmazott.
A szerdai kormányülésen döntöttek továbbá arról is, hogy a SZÉP kártyákon megmaradt összegeket hideg élelmiszerek vásárlására lehessen fordítani 2026 április végéig. A kormány emellett 15 százalékos béremelésről döntött a közszférában dolgozók számára.
A kormány lépéseket tesz annak érdekében, hogy érdemben javítson a nevelőszülői hálózat hatékonyságán, ezért a hálózatra fordított összegeket duplájára emelik.
Meg kívánják adni a lehetőséget az intézetben nevelkedő gyermekek számára, hogy családoknál, nevelőszülőknél nőhessenek fel – hangsúlyozta.
A Mol százhalombattai olajfinomítójában történt robbanásról szólva Gulyás Gergely elmondta: a nyomozás jelenleg is tart, ezért egyelőre nem tud konkrétumokkal szolgálni. A kormány felhatalmazta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert a tárgyalásokra a Mol Zrt. vezetésével, hogy az olajtársaság ne áremelésekkel kompenzálja a robbanás miatt szűkült lehetőségeit a nyersanyagfeldolgozás terén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.