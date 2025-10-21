Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
„A vezetői törzs szolgálatba lépett” – mindenki azon dolgozik, hogy megfékezze a tüzet a Mol százhalombattai olajfinomítójánál

Százhalombatta
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 06:18
Mololajfinomítótűz
Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében; a tüzet lokalizálták a tűzoltók, és jelenleg is dolgoznak a területen.
N.T.
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors elsők között számolt be, hétfő késő este felcsaptak a lángok a százhalombattai kőolajfinomítónál

Fotó: Olvasói 

Negyed órája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól

- írta olvasónk kicsivel este tíz után. Ekkor még nem lehetett sokat tudni az esetről, azóta azonban már kiderült, hogy még az éjszaka folyamán sikerült lokalizálni a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet.

Az olajtársaság hétfő éjszaka kiadott közleménye szerint, hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében; a tüzet lokalizálták a tűzoltók, és jelenleg is dolgoznak a területen.

Kiemelték: személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

Előzőleg a katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy az Olajmunkás úton gyulladt ki egy alapanyag-feldolgozó üzem. Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, nincs tudomásuk arról, hogy a tűzesetben megsérült volna valaki.

A közleményben kiemelték, hogy az alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett tűzhöz elsőként a létesítmény tűzoltói érkeztek ki.

Az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet - tették hozzá.

Szemtanúk arról számoltak be az MTI-nek, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről látszanak a lángok, és füst gomolyog.

Vezér Mihály (Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület) polgármester valamivel éjfél előtt azt írta a Facebook-oldalán: folyamatosan kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével.

Az önkormányzat részéről a vezetői törzs szolgálatba lépett, és ellátja feladatát

- tette hozzá, folyamatos tájékoztatást ígérve a lakosságnak.

 

