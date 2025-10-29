Tisza-AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendkívüli időpontban tartják a Kormányinfót: nagy bejelentésre készülhet a kormány

Gulyás Gergely
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 15:04
KormányinfóVitályos Eszter
Október 30-án reggel 8 órától tartják a következő Kormányinfót a Karmelita kolostorban, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismerteti a kormányülés eredményeit.

Október 30-án reggel 8 órától tartják a következő Kormányinfót a Karmelita kolostorban, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismerteti a kormányülés eredményeit. 

GULYÁS Gergely
Fotó: Illyés Tibor /  MTI

A tájékoztató várható témái között szerepel a 14. havi nyugdíj bevezetése, a szociális hozzájárulási adó csökkentése, valamint a Budapesttől elvont 6,2 milliárd forint ügye. A kormányülés már szerdán megkezdődött, és Navracsics Tibor szerint hosszú, vitákkal teli napra számítanak.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu