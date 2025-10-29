Rendkívüli időpontban tartják a Kormányinfót: nagy bejelentésre készülhet a kormány

Október 30-án reggel 8 órától tartják a következő Kormányinfót a Karmelita kolostorban, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismerteti a kormányülés eredményeit.

A tájékoztató várható témái között szerepel a 14. havi nyugdíj bevezetése, a szociális hozzájárulási adó csökkentése, valamint a Budapesttől elvont 6,2 milliárd forint ügye. A kormányülés már szerdán megkezdődött, és Navracsics Tibor szerint hosszú, vitákkal teli napra számítanak.