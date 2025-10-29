„Nem kérünk a Tisza-adóból!” – a nyugdíjasok is felháborodtak Magyar Péterék új adótervén

Mint korábban kiderült, többkulcsos személyi jövedelemadót tervez hatalomra kerülése esetén a Tisza Párt. A sávos, úgynevezett Tisza-adó a középrétegek zsebét is megkurtítaná, de mostanra az is világossá vált, hogy a nyugdíjasok sem úsznák meg a terheket, ugyanis megadóztatnák a nyugdíjakat is, de felmerült a 13. havi nyugdíj eltörlése is. Az utca embere szerint ez az elképzelés sokakat hátrányosan érintene. Akiket megkérdeztünk, mind felháborodtak a hír hallatán.

Napvilágra kerültek a nyugdíjasokat padlóra küldő adótervei. A Tisza-adó minden nyugdíjas dolgozónál betenné a kaput. Fotó: Mediaworks

A Tisza-adó a nyugdíjasokat is komolyan sújthatja

Korábban már mi is beszámoltunk arról, hogy a Tisza Párt nyugdíj szakértője, Simonovits András az ATV Egyenes beszéd című műsorában kijelentette, hogy "előbb nyerjük meg a választást", utána jöhetnek az intézkedések. Simonovits egy interjúban kifejtette, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, durva adóztatás révén! Ez tehát a legújabb Tisza-adó, a Bokros-csomag ihlette Tisza-csomag újabb rétegeket megsarcoló része.

Ezen kívül korábbi híresztelések szerint Magyar Péterék „felülvizsgálnák" a családi adókedvezményeket és a rezsicsökkentést is. Továbbá az elképzeléseik szerint továbbá eltörölnék az egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó-rendszert, és háromsávos, progresszív adózást vezetnének be: évi 5 millió forintig maradna a 15 százalékos kulcs ,

maradna a , 5 és 15 millió forint között már 22 százalékot ,

már , 15 millió forint felett pedig 33 százalékot kellene adózni.

A Világgazdaság egy korábbi cikkében forintra kiszámolta, mit is jelentene nyugdíjasok tömegei számára a tervezett Tisza-csomag újabb eleme, a portál egyértelművé tette: jelentős összegeket buknának az idősek. Számításaik szerint az már látható, hogy amennyiben a Tisza Párt szakértőjének elképzelései valóra válnának, akkor

egy havi 150 ezer forintos nyugdíj 30 ezer forinttal, évi 360 ezerrel, míg a 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál ez havi 49 200 forint kiesést, éves szinten 590 400 forint mínuszt jelentene.