„Nem kérünk a Tisza-adóból!” – a nyugdíjasok is felháborodtak Magyar Péterék új adótervén

Mint korábban kiderült, többkulcsos személyi jövedelemadót tervez hatalomra kerülése esetén a Tisza Párt. A sávos, úgynevezett Tisza-adó a középrétegek zsebét is megkurtítaná, de mostanra az is világossá vált, hogy a nyugdíjasok sem úsznák meg a terheket, ugyanis megadóztatnák a nyugdíjakat is, de felmerült a 13. havi nyugdíj eltörlése is. Az utca embere szerint ez az elképzelés sokakat hátrányosan érintene. Akiket megkérdeztünk, mind felháborodtak a hír hallatán.
Korábban már mi is beszámoltunk arról, hogy a Tisza Párt nyugdíj szakértője, Simonovits András az ATV Egyenes beszéd című műsorában kijelentette, hogy "előbb nyerjük meg a választást", utána jöhetnek az intézkedések. Simonovits egy interjúban kifejtette, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, durva adóztatás révén! Ez tehát a legújabb Tisza-adó, a Bokros-csomag ihlette Tisza-csomag újabb rétegeket megsarcoló része.
Ezen kívül korábbi híresztelések szerint Magyar Péterék „felülvizsgálnák" a családi adókedvezményeket és a rezsicsökkentést is. Továbbá az elképzeléseik szerint továbbá eltörölnék az egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó-rendszert, és háromsávos, progresszív adózást vezetnének be:
A Világgazdaság egy korábbi cikkében forintra kiszámolta, mit is jelentene nyugdíjasok tömegei számára a tervezett Tisza-csomag újabb eleme, a portál egyértelművé tette: jelentős összegeket buknának az idősek. Számításaik szerint az már látható, hogy amennyiben a Tisza Párt szakértőjének elképzelései valóra válnának, akkor
egy havi 150 ezer forintos nyugdíj 30 ezer forinttal, évi 360 ezerrel, míg a 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál ez havi 49 200 forint kiesést, éves szinten 590 400 forint mínuszt jelentene.
A tervezett adórendszer tehát nemcsak a legtehetősebbeket, hanem a középosztályt és a jelenleg most már a nyugdíj mellett dolgozó idősek jelentős részét is érintené.
Az utca hangját kérdeztük, mit gondolnakaz emberek a Tisza Párt adótervéről. A legtöbben élesen elutasították ezen intézkedések bevezetését.
Ez pontosan azokat az embereket célozta meg, akik a pártja mellett állhatnának, de szerintem így a nyugdíjas korosztály biztos, hogy nem fog rá szavazni
– mondta egy nyugdíjaskorú hölgy, Margit. Egy másik nyugdíjas asszony, Kerekes Istvánné szerint a terv nemhogy méltánytalan, de veszélyes is lehet:
Nem örülök, mint nyugdíjas, mert a 13. havi nyugdíjat is meg akarja szüntetni, meg adóztatni akarja a nyugdíjasokat
– jelentette ki, majd azt is kiemelte, hogy a jelenlegi kormány intézkedései – például a 13. havi nyugdíj és a közelgő nyugdíjemelés – a nyugdíjasok számára kézzelfogható segítséget jelentenek.
Örülünk, hogy az Orbán-kormány adja a kedvezményeket, és örülünk a 13. havi fizetésnek, meg most majd lesz egy nyugdíjemelés is
– tette hozzá az asszony.
Az Ellenpont elemzése szerint a háromkulcsos adórendszer bevezetésével a nyugdíj mellett dolgozók akár kétszer annyi adót is fizethetnének, mint most. Ez az egészségügyben dolgozóknál 33 ezer forint pluszterhet jelentene, de a magasabb jövedelmű orvosoknál pedig akár 262 ezer forintos különbséget is okozhatna. A változás így nemcsak az aktív korúakat sújtaná, hanem aránytalanul érintené a nyugdíj mellett dolgozó időseket is.
