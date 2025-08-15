Fontos figyelmeztetés a Szép-kártyásoknak, sok pénzt bukhatnak!

A SZÉP-kártya, teljes nevén Széchenyi Pihenőkártya egy adókedvezménnyel támogatott béren kívüli juttatás, amelyet szállásra, vendéglátásra, és meghatározott szabadidős és rekreációs célokra lehet felhasználni a kártyaelfogadó helyeken. 2025-től ezen felül sportolásra, és egy évig részben lakásfelújításra is. A Széchenyi Pihenőkártya az egyik legnépszerűbb munkabéren kívüli juttatás, sok munkáltató él is ezzel a lehetőséggel.

Most azonban fontos dátumra figyelmeztetnek minden magyart, aki rendelkezik Széchenyi Pihenőkártyával! A Széchenyi Pihenő Kártyán a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig a fel nem használt egyenleg terhére 15 százalékos egyszeri díjat számít fel a szolgáltató.

Idén szeptember 20-án a 2024. március 20. és 2024. szeptember 20. között feltöltött és fel nem használt egyenlegekre kell figyelni!

Egyre többen fizetnek a SZÉP-kártyákkal

A Világgazdaság megjegyzi, hogy a legfrissebben elérhető adatok szerint 2025 júniusában a SZÉP-kártya-feltöltések összértéke 44,4 milliárd forintot tett ki, ami az előző év ugyanezen időszakánál 26,7 százalékkal volt magasabb. A kártyabirtokosok összesen mintegy 44,2 milliárd forintot fizettek SZÉP-kártyáikkal, ami közel 14 százalékos növekedés 2024 júniusához képest.