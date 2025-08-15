Fontos figyelmeztetés a Szép-kártyásoknak, sok pénzt bukhatnak!

A SZÉP-kártya, teljes nevén Széchenyi Pihenőkártya egy adókedvezménnyel támogatott béren kívüli juttatás, amelyet szállásra, vendéglátásra, és meghatározott szabadidős és rekreációs célokra lehet felhasználni a kártyaelfogadó helyeken. 2025-től ezen felül sportolásra, és egy évig részben lakásfelújításra is. A Széchenyi Pihenőkártya az egyik legnépszerűbb munkabéren kívüli juttatás, sok munkáltató él is ezzel a lehetőséggel.
Most azonban fontos dátumra figyelmeztetnek minden magyart, aki rendelkezik Széchenyi Pihenőkártyával! A Széchenyi Pihenő Kártyán a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig a fel nem használt egyenleg terhére 15 százalékos egyszeri díjat számít fel a szolgáltató.
Idén szeptember 20-án a 2024. március 20. és 2024. szeptember 20. között feltöltött és fel nem használt egyenlegekre kell figyelni!
A Világgazdaság megjegyzi, hogy a legfrissebben elérhető adatok szerint 2025 júniusában a SZÉP-kártya-feltöltések összértéke 44,4 milliárd forintot tett ki, ami az előző év ugyanezen időszakánál 26,7 százalékkal volt magasabb. A kártyabirtokosok összesen mintegy 44,2 milliárd forintot fizettek SZÉP-kártyáikkal, ami közel 14 százalékos növekedés 2024 júniusához képest.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.