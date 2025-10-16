Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
„Szerettük volna ismét felhívni a figyelmet a laikus életmentés fontosságára” – pulóverkampány indul az újraélesztésért

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 07:12
Az újraélesztés napján limitált pulóverkollaborációval jelentkezik a Dorko és a Mentőalapítvány.
Október 16-án, az Újraélesztés napján dobja piacra a hazai divatmárka, a Dorko és az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA) a TARTSD ÉLETBEN névre keresztelt limitált kiadású pulóverét, amellyel a laikus újraélesztési ismeretek fontosságára hívják fel a figyelmet.

Fotó: OMSZA/Dorko

Te például mit csinálsz, ha egy fószer összeesik előtted az utcán?” – idén 10 éve tette fel a kérdést Csuja Imre az OMSZA ma már ikonikusnak számító társadalmi edukációs kampányfilmjében, majd sajátos stílusában meg is mutatta, mi a teendő ilyen esetben. A kerek évfordulóról támogatói pulóverekkel emlékezik meg az OMSZA és a Dorko, amelyre a legfontosabb tudnivalókat nyomták. A kampányhoz Faragó András színművész, az OMSZA edukációs kisfilmjeinek állandó szereplője állt modellt.

Hívd, nyomd, Stayin’ Alive – vagyis hívd a 112-őt, majd másodpercenként kétszer, 5-6 centiméter mélyen nyomd a mellkast a Stayin’ Alive ritmusára. Ez a közérthető üzenet a Tartsd életben! Újraélesztés egyszerűen és gyorsan c. kisfilm megjelenése óta a különböző platformokon több mint 2 millió emberhez jutott el, de a Mentőalapítvány ennél is fontosabb eredménynek tartja, hogy több olyan esetről tudnak, amikor egy civil a kisfilmben látottak alapján mentette meg valakinek az életét.

Szerettük volna ismét felhívni a figyelmet a laikus életmentés fontosságára, ezért kerestük meg a Dorkót. Bízunk benne, hogy kampányunk hatására sokan ismét megnézik, vagy új nézőként felfedezik kisfilmünket, és ha megtörténik a baj, laikusként mernek majd cselekedni

– mondja Dr. Czakler Éva, mentőorvos, az OMSZA kuratóriumának alelnöke.

A limitált kiadású pulóver értékesítése október 16-án, az újraélesztés nemzetközi napján kezdődik, és minden pulcsi mellé egy újraélesztési útmutatót is mellékelnek. A Dorko minden TARTSD ÉLETBEN pulcsi értékesítésével az OMSZA-t támogatja, az alapítvány pedig a mentők munkáját segíti belőle olyan innovatív eszközök beszerzésével, amelyek alapból nem találhatók meg egy mentőautón, de sokszor hozzájárulhatnak a még hatékonyabb életmentéshez.

