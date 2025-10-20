A Mészáros Csoport évente közel 20 milliárd forint támogatást nyújt a társadalmi felelősségvállalás jegyében

Az ország legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként cégcsoportunk több mint 500 vállalata révén 60 ezer munkavállalójáért és családtagjaikért felelős. Éppen ezért, illetve az ország fejlődése, a generációkon átívelő értékek megteremtése érdekében napról napra tovább erősítjük elköteleződésünket a magyar gazdaság fejlődése és a társadalmi felelősségvállalás terén is. A Mészáros Csoport által létrehozott alapítványok jótékonysági kezdeményezései az elmúlt években konkrét, mérhető változásokat hoztak. Támogatásaink az igazán rászorulóknak kézzelfogható és közvetlen segítséget nyújtottak; mostanra elérték az évi 20 milliárd forintot. Szervezeteink folyamatosan növelik támogatási volumenjüket, és diverzifikálják azokat a területeket, és társadalmi csoportokat, ahol és amelyeknek anyagi hozzájárulást tudnak nyújtani. Az egészségügyileg és szociálisan leginkább rászorulók, a fiatalok életkezdésének, a magyar családok otthonteremtésének segítése, a tehetséges fiatal sportolók, a magyar kultúra támogatása, a digitális oktatás modernizációja mind-mind részét képezik CSR stratégiánknak, amely az országhatárainkon túl is átível.

A Mészáros Csoport büszke a karitatív tevékenységeire és az elért eredményekre, amelyeket egy összefoglaló kisfilm keretében mutat be: