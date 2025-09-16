Kiderült: 10 jogosultból 6 biztosan felvenné az Otthon Startot!

Egy friss felmérés szerint változott a magyarok hitelekhez való hozzáállása, és az is kiderült, hogyan gondolkodnak az emberek az Otthon Start Programról. Mutatjuk a 2000 fős, nem reprezentatív kutatás eredményét.

Megkérdezték az embereket, felvennék-e az Otthon Startot. Íme a válaszaik! Fotó: Garun Studios / Shutterstock

Tízből hatan felvennék az Otthon Startot

A Bankmonitor és a Pénzcentrum együtt végzett felmérése szerint a válaszadók 35,1%-a tartotta magát jogosultnak az Otthon Start igénybevételére, 51,4%-uk nem tekintette magát jogosultnak, és további 13,4% pedig nem tudta meghatározni, hogy jogosult-e (a kerekítés miatt nem adják ki pontosan 100%-ot). Tíz jogosultból hat (60,5%) jelezte, hogy tervezi felvenni az Otthon Start hitelt. A jogosultak közel egynegyede (23,7%) már a következő három hónapban lépne, további 16,6% három és hat hónap között, míg 20,3% ennél később tervezi felvenni a hitelt. A többiek, vagyis a jogosultak 39,5%-a egyáltalán nem tervezi felvenni az Otthon Startot.

Sokan pici hitelt is felvennének az Otthon Start mellé

Az Otthon Start felvételét tervezők csaknem fele (46,2%) támogatott konstrukció mellett akár piaci hitelt is felvenne, 36,1%-uk kizárólag az alacsony kamatozású, támogatott hitelben gondolkodik, míg a tervezgetők 17,1%-a csak a legszükségesebb esetben venne fel kölcsönt.

Több fiatal tervez hitelt felvenni

Az előző évhez képest két fontos változás figyelhető meg a válaszokban. A fiatalok körében érezhetően nőtt a hitelfelvételi hajlandóság: míg tavaly a 18–30 évesek 58%-a lett volna nyitott valamilyen hitel felvételére, idén már 68%-uk tartozik ebbe a csoportba. A legnagyobb ugrás a kizárólag támogatott hiteleket választók körében történt, ahol az arány 20%-ról 27%-ra emelkedett, de a piaci hitelre is nyitottak aránya pedig 38%-ról 41%-ra nőtt. Ebben feltehetően szerepet játszott az Otthon Start program és a körülötte kialakult közbeszéd is-olvasható az elemzésben.

Más adatok is a program iránti érdeklődést erősítik

Az Otthon Start Program indulását követően, azaz szeptember első hetében több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet országszerte az ingatlan.com adatai szerint. A hatalmas érdeklődés nemcsak Budapesten, hanem országosan is érzékelhető az Otthon Start indulásának első hetében.

A fővárosban, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyi telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint június végén.

A kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés: a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több telefonos érdeklődés futott be a hirdetésekre, mint a program bejelentése előtti héten. Ez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érezhető.