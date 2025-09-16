Kiderült: 10 jogosultból 6 biztosan felvenné az Otthon Startot!

Egy friss felmérés szerint változott a magyarok hitelekhez való hozzáállása, és az is kiderült, hogyan gondolkodnak az emberek az Otthon Start Programról. Mutatjuk a 2000 fős, nem reprezentatív kutatás eredményét.
A Bankmonitor és a Pénzcentrum együtt végzett felmérése szerint a válaszadók 35,1%-a tartotta magát jogosultnak az Otthon Start igénybevételére, 51,4%-uk nem tekintette magát jogosultnak, és további 13,4% pedig nem tudta meghatározni, hogy jogosult-e (a kerekítés miatt nem adják ki pontosan 100%-ot). Tíz jogosultból hat (60,5%) jelezte, hogy tervezi felvenni az Otthon Start hitelt. A jogosultak közel egynegyede (23,7%) már a következő három hónapban lépne, további 16,6% három és hat hónap között, míg 20,3% ennél később tervezi felvenni a hitelt. A többiek, vagyis a jogosultak 39,5%-a egyáltalán nem tervezi felvenni az Otthon Startot.
Az Otthon Start felvételét tervezők csaknem fele (46,2%) támogatott konstrukció mellett akár piaci hitelt is felvenne, 36,1%-uk kizárólag az alacsony kamatozású, támogatott hitelben gondolkodik, míg a tervezgetők 17,1%-a csak a legszükségesebb esetben venne fel kölcsönt.
Az előző évhez képest két fontos változás figyelhető meg a válaszokban. A fiatalok körében érezhetően nőtt a hitelfelvételi hajlandóság: míg tavaly a 18–30 évesek 58%-a lett volna nyitott valamilyen hitel felvételére, idén már 68%-uk tartozik ebbe a csoportba. A legnagyobb ugrás a kizárólag támogatott hiteleket választók körében történt, ahol az arány 20%-ról 27%-ra emelkedett, de a piaci hitelre is nyitottak aránya pedig 38%-ról 41%-ra nőtt. Ebben feltehetően szerepet játszott az Otthon Start program és a körülötte kialakult közbeszéd is-olvasható az elemzésben.
Az Otthon Start Program indulását követően, azaz szeptember első hetében több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet országszerte az ingatlan.com adatai szerint. A hatalmas érdeklődés nemcsak Budapesten, hanem országosan is érzékelhető az Otthon Start indulásának első hetében.
A hiteligénylések számából is az derül ki, nagyon népszerű a program
Hihetetlenül népszerű az Otthon Start Program, több mint 5 ezer hiteligénylés érkezett be egy hét alatt- jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában. Koncz Zsófia úgy fogalmazott, látszik, hogy erre "tényleg rástartoltak az emberek". Hozzátette, a visszajelzések alapján azt látják, hogy az ország minden részéről, a kisebb településektől kezdve a kisvárosokon át a nagyvárosokig érkeznek az igénylések.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.