Alig indult el az Otthon Start Program, máris elképesztő változások történtek az ingatlanpiacon

Felbolydult az ingatlanpiac az Otthon Start Program hatására. Még csak két hete élesedett, de a pénzintézetek elképesztő érdeklődésáradattal szembesültek. Nem véletlen, hiszen szeptember 1. óta a lakásigénylők elképesztően kedvezően juthatnak államilag támogatott fix 3%-os kamatozású hitelhez. A szakértők ugyan számítottak a robbanásszerű változásra, de ehhez hasonlót még sosem tapasztaltak. Ilyen érdeklődésre ugyanis nem volt még példa az ingatlanpiacon.

Felforgatta az ingatlanpiacot az Otthon Start Program. Fotó: PrasitRodphan / shutterstock

A vártnál is jobban feltüzelte az ingatlanpiacot az Otthon Start Program

Szeptember 1-én indult a rendszerváltás óta látott legnagyobb otthonteremtési program, amely elképesztő hatásokat eredményezett az ingatlanpiacon, nem csupán Budapesten, hanem az egész országban.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról tájékoztatott, hogy egy hét alatt több mint 5000 hiteligénylést nyújtottak be. Az elmúlt évek alatt a hazai albérletpiacon drágulás volt jellemző, most azonban enyhülni látszik a nyomás a bérlőkön. A növekedő érdeklődés kezelése mellett a megfelelő iránymutatás is egy komoly kihívás, hiszen az ingatlanbérlők nem mindig tájékozottak a lehetőségeket illetően.

Ez egyáltalán nem egy szokványos helyzet. A bankok is versenybe kezdtek, mert az államtól a pénzt megkapták. Elfogytak azok az ingatlanok, amik 3% kamatra felvehetőek. Még engedtek is a 3%-ból, vannak bankok, ahol 2,5% kamattal adják el a hitelt. Az Ingatlanbazárról pedig eltűnt 10-15 ezer lakóingatlan. Eltörölték az ingatlanosok, mert vagy lefoglalózták vagy eladták már. Ehhez hasonló még nem volt soha. Egyértelműen az Otthon Start Program sikerességét mutatja, hogy így megmozgatja a piacot.

– nyilatkozta lapunknak Panek József ingatlanszakértő, az Ingatlanbazár munkatársa. Felhívta a figyelmet arra, hogy mivel rengeteg rémhír és rossz értelmezésen alapuló tájékoztatás kering az ingatlanpiacon, mindenképp érdemes a bankokat is megkérdezni.

Az előrelátások szerint októberig még biztos hasonló hőfok jellemzi majd az ingatlanpiacot, a pénzintézetek továbbra is le lesznek terhelve ezalatt az idő alatt.