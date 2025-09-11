Felrobbant az ingatlanpiac az Otthon Start miatt: megduplázódott a kereslet a friss adatok szerint!

Az Otthon Start szeptember elseje óta érhető el a bankok kínálatában. Az indulást követő első tényadatokból most kiderül, hol, milyen árban és hányan keresnek ebből a kedvezményes hitelből megvásárolható ingatlant!

Ennyien keresnek lakást, miatóta elindult az Otthon Start. Fotó: shisu_ka / Shutterstock

Országos az érdeklődés az ingatlanok iránt az Otthon Start indulása óta

A program indulása utáni első adatok szerint az Otthon Start kézzelfogható fordulatot hozott a lakáspiacon. Az érdeklődések számának megugrása minden településtípuson és árkategóriában érzékelhetővé vált. Ez arra utal, hogy a kereslet nemcsak a nagyvárosokban és Budapesten, hanem a kisebb városok és a községek lakáspiacán is költözési hullámokat indíthat be.

90%-kal nőtt az eladó ingatlanok iránti kereslet

Az Otthon Start Program indulását követően, azaz szeptember első hetében több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet országszerte az ingatlan.com adatai szerint. A hatalmas érdeklődés nemcsak Budapesten, hanem országosan is érzékelhető az Otthon Start indulásának első hetében. A fővárosban, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyi telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint június végén. A kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés: a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több telefonos érdeklődés futott be a hirdetésekre, mint a program bejelentése előtti héten. Ez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érezhető.

Szabályosan felrobbantott a piacot az Ottohn Start. Fotó: ingatlan.com

A fővárosban 130%-kal többen nézegetik az 50-100 milliós ingatlanokat

Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az 50–100 milliós lakások iránti kereslet több mint 130 százalékkal nőtt, de a 0–50 milliós kategóriában is közel 90 százalékkal emelkedett a telefonos érdeklődések száma. Ez utóbbi azért figyelemreméltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, vagyis itt sokkal kevesebb lakásra jutott sokkal több érdeklődés.

Ilyen lakások iránt érdeklődnek az Otthon Start indulása óta

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan az 50–100 millió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal erősödött a kereslet. A legfeljebb 50 milliós lakóingatlanok esetében pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt. Ez a két árkategória volt a keresletbővülés motorja. Mindez érthető, hiszen a program keretében maximum 50 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozással 25 éves futamidőre.