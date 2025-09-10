Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Otthon Start Program: már a DÁP alkalmazáson keresztül is kérhetjük az igazolásokat

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 14:50
dáplakhatási támogatás
Otthonteremtési forradalom indult az elmúlt egy hétben. Az Otthon Start Program népszerűsége és az igénylések száma az egekben van, most pedig a DÁP alkalmazáson is beadhatjuk az igényléshez szükséges igazolásokat. Mutatjuk, hogyan!

Már több, mint egy hete indult az Otthon Start Program, amely a szakértők szerint is a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonteremtési támogatási program. Nem csupán az első lakáshoz segíti hozzá a fiatalokat, de a házasságkötési kedvet is meghozza. Az ügyintézést pedig megkönnyíti, hogy már a Digitális Állampolgárság Program applikáción keresztül, papírmunka nélkül is igényelhetjük a Fix 3 százalokos lakáshitelhez szükséges dokumentumokat. Mutatjuk, hogyan igényelhetjük a dokumentumokat a DÁP alkalmazáson! 

Az Otthon Start Programhoz szükséges dokumentumokat már elektronikusan is igényelhetjük. Képünk illusztráció. Fotó: alexgo.photography /  Shutterstock 

Otthon Start Program – gyorsan, személyes megjelenés nélkül is igényelhetjük

Az új otthonteremtési programnak köszönhetően ezalatt az egy hét alatt már több ezer fiatal vághatott neki, hogy otthont szerezzen. A kilátások szerint a következő öt évben 50 ezerrel több lakás is megépülhet. Panyi Miklós a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára arról is tájékoztatott, hogy a pénzintézeteknél gördülékenyen indult a hiteligénylési folyamat, a bankok fel voltak készülve a rohamra. 

Mindemellett az ügyintézés is gyorsabb lett. A piaci szolgáltatóknak kötelező csatlakozni a DÁP-hoz, ezzel is segítik, hogy gyorsabban szerezzük meg a fix 3 százalékos lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumokat

Mutatjuk, melyek ezek és hogyan tudjuk igényelni őket;

  • Lakcím és adóazonosító jel igazolása: az Adattárca funkcióval hiteles PDF-et hozhatsz létre a lakcímkártyád és az adóazonosítód adatairól, amit azonnal továbbíthatsz a bank felé
  • Erkölcsi bizonyítvány: egyetlen kattintással igényelhetünk digitális erkölcsi bizonyítványt, amelyet akár 24 órán belül kiállítanak és megküldenek az elektronikus tárhelyre
  • TB-jogviszony-igazolás lekérése: szeptember második felétől a DÁP weboldalon közvetlenül is igényelhetünk TB-jogviszony-igazolást
  • Köztartozás-mentesség és jövedelemigazolás: ezeket a NAV-nál személyesen vagy online is igényelhetjük – a DÁP alkalmazás segítségével egyszerűen és biztonságosan beléphetünk a felületre, külön felhasználónév és jelszó nélkül
  • Dokumentumok aláírása tanúk nélkül: a mobilalkalmazás segítségével digitálisan aláírhatjuk a hitelfelvételhez szükséges dokumentumokat. Itt nyilatkozhatunk a büntetlen előéletről és arról, hogy a hitelkérelem benyújtásakor és az elmúlt 10 évben nem volt belterületi ingatlanunk, valamint nincs 5 ezer forintot meghaladó köztartozásunk

 

 

