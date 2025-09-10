Otthon Start Program: már a DÁP alkalmazáson keresztül is kérhetjük az igazolásokat

Már több, mint egy hete indult az Otthon Start Program, amely a szakértők szerint is a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonteremtési támogatási program. Nem csupán az első lakáshoz segíti hozzá a fiatalokat, de a házasságkötési kedvet is meghozza. Az ügyintézést pedig megkönnyíti, hogy már a Digitális Állampolgárság Program applikáción keresztül, papírmunka nélkül is igényelhetjük a Fix 3 százalokos lakáshitelhez szükséges dokumentumokat. Mutatjuk, hogyan igényelhetjük a dokumentumokat a DÁP alkalmazáson!
Az új otthonteremtési programnak köszönhetően ezalatt az egy hét alatt már több ezer fiatal vághatott neki, hogy otthont szerezzen. A kilátások szerint a következő öt évben 50 ezerrel több lakás is megépülhet. Panyi Miklós a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára arról is tájékoztatott, hogy a pénzintézeteknél gördülékenyen indult a hiteligénylési folyamat, a bankok fel voltak készülve a rohamra.
Mindemellett az ügyintézés is gyorsabb lett. A piaci szolgáltatóknak kötelező csatlakozni a DÁP-hoz, ezzel is segítik, hogy gyorsabban szerezzük meg a fix 3 százalékos lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumokat.
