A miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját a saját apja adta fel, aludni sem tudnak a gyásztól Hanna szülei

Az egész országot sokkolta a hír, miszerint a 22 hónapos Hannát a nevelőapja, J. Dávid ölhette meg. Azóta kiderült az eset kapcsán, lehetséges, hogy a hároméves bátyja, Noel mindent végignézett.
A kislányt a helyi focipálya mögött találták meg, egy kőkereszt mögött, pléddel betakarva. A kislány hozzátartozói teljesen összetörtek, a település pedig egy emberként gyászolja Hannát.
A megtalálásakor mindössze 22 hónapos Hanna életét már nem tudták megmenteni. A borzalmas ügy egy másik sokkoló részlete, hogy a gyilkossággal gyanúsított férfit végül a saját apja adta fel a rendőrségen. J. Dávid a gyilkosság után a szeretőjével próbált meg elrejtőzni, de a rendőrök hamar elfogták.
A kislány vér szerinti szülei képtelenek feldolgozni, hogy elvesztették Hannát.
Mint ismeretes, a tragédia napján a kislányra és bátyjára J. Dávid, a nevelőapjuk vigyázott. Mire az anya hazaért, Hanna valószínűleg már nem volt életben.
Egy másik megrázó történet Soroksáron történt, ahol egy 67 éves asszonyt gyilkolt meg a saját fia. Az anya véres ruhában, az erkélyen kiabált segítségért, de már nem volt esélye.
A rendőrök hermetikusan lezárták a környéket, hogy senki se közelíthesse meg a házat. A szörnyűséget a szomszédok is sokkolva nézték végig.
A miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja az elfogása után kéz- és lábbilincsben érkezett a bíróságra. Mindezek után egy döbbenetes választ adott kérdésünkre.
A férfi a gyilkosság után nem kért segítséget, hanem egy elhagyatott házban bujkált egy teljes napon át, ott is fogták el.
