Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját a saját apja adta fel, aludni sem tudnak a gyásztól Hanna szülei

Miske
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 16:20
gyászelfogásgyermekgyilkosságletartóztatás
Az elmúlt napokban szinte az egész ország megdöbbenve figyelte a Miskén történteket. A napok elteltével egyre több információ derült ki a miskei gyermekgyilkosságról. A tragédia megrázó részleteiről, valamint a gyászoló szülők fájdalmáról is beszámoltunk.

Az egész országot sokkolta a hír, miszerint a 22 hónapos Hannát a nevelőapja, J. Dávid ölhette meg. Azóta kiderült az eset kapcsán, lehetséges, hogy a hároméves bátyja, Noel mindent végignézett.

A kislányt a helyi focipálya mögött találták meg, egy kőkereszt mögött, pléddel betakarva. A kislány hozzátartozói teljesen összetörtek, a település pedig egy emberként gyászolja Hannát. 

– idéztük fel. A teljes cikket ITT olvashatod el!

miskei gyermekgyilkosság
A miskei gyermekgyilkosság az egész települést megrázta Fotó: Bors

A saját apja adta fel a miskei kislány gyilkosát 

A megtalálásakor mindössze 22 hónapos Hanna életét már nem tudták megmenteni. A borzalmas ügy egy másik sokkoló részlete, hogy a gyilkossággal gyanúsított férfit végül a saját apja adta fel a rendőrségen. J. Dávid a gyilkosság után a szeretőjével próbált meg elrejtőzni, de a rendőrök hamar elfogták. A teljes cikket ITT olvashatod el!

A férfival együtt a szeretőjét is elkapták a rendőrök Fotó: Bors

Aludni sem tudnak a gyásztól Hanna szülei  

A kislány vér szerinti szülei képtelenek feldolgozni, hogy elvesztették Hannát. 

Mint ismeretes, a tragédia napján a kislányra és bátyjára J. Dávid, a nevelőapjuk vigyázott. Mire az anya hazaért, Hanna valószínűleg már nem volt életben. A teljes cikket ITT olvashatod el!

A miskei gyermekgyilkosság áldozatainak szülei romokban hevernek Fotó: Petőfi Népe

Saját fia végzett egy asszonnyal, Soroksáron 

Egy másik megrázó történet Soroksáron történt, ahol egy 67 éves asszonyt gyilkolt meg a saját fia. Az anya véres ruhában, az erkélyen kiabált segítségért, de már nem volt esélye. 

A rendőrök hermetikusan lezárták a környéket, hogy senki se közelíthesse meg a házat. A szörnyűséget a szomszédok is sokkolva nézték végig. A teljes cikket ITT olvashatod el!

A gyanú szerint, saját fia ölt meg egy 67 éves asszonyt. Fotó: Olvasói fotó

„Hihetetlen” választ adott a bíróságon a gyermekgyilkosággal vádolt férfi 

A miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja az elfogása után kéz- és lábbilincsben érkezett a bíróságra. Mindezek után egy döbbenetes választ adott kérdésünkre.  

A férfi a gyilkosság után nem kért segítséget, hanem egy elhagyatott házban bujkált egy teljes napon át, ott is fogták el.

– idéztük fel korábban. 

A teljes cikket ITT olvashatod el!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu