A miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját a saját apja adta fel, aludni sem tudnak a gyásztól Hanna szülei

Az egész országot sokkolta a hír, miszerint a 22 hónapos Hannát a nevelőapja, J. Dávid ölhette meg. Azóta kiderült az eset kapcsán, lehetséges, hogy a hároméves bátyja, Noel mindent végignézett.

A kislányt a helyi focipálya mögött találták meg, egy kőkereszt mögött, pléddel betakarva. A kislány hozzátartozói teljesen összetörtek, a település pedig egy emberként gyászolja Hannát.

A miskei gyermekgyilkosság az egész települést megrázta Fotó: Bors

A saját apja adta fel a miskei kislány gyilkosát

A megtalálásakor mindössze 22 hónapos Hanna életét már nem tudták megmenteni. A borzalmas ügy egy másik sokkoló részlete, hogy a gyilkossággal gyanúsított férfit végül a saját apja adta fel a rendőrségen. J. Dávid a gyilkosság után a szeretőjével próbált meg elrejtőzni, de a rendőrök hamar elfogták. A teljes cikket ITT olvashatod el!

A férfival együtt a szeretőjét is elkapták a rendőrök Fotó: Bors

Aludni sem tudnak a gyásztól Hanna szülei

A kislány vér szerinti szülei képtelenek feldolgozni, hogy elvesztették Hannát.

Mint ismeretes, a tragédia napján a kislányra és bátyjára J. Dávid, a nevelőapjuk vigyázott. Mire az anya hazaért, Hanna valószínűleg már nem volt életben. A teljes cikket ITT olvashatod el!

A miskei gyermekgyilkosság áldozatainak szülei romokban hevernek Fotó: Petőfi Népe

Saját fia végzett egy asszonnyal, Soroksáron

Egy másik megrázó történet Soroksáron történt, ahol egy 67 éves asszonyt gyilkolt meg a saját fia. Az anya véres ruhában, az erkélyen kiabált segítségért, de már nem volt esélye.

A rendőrök hermetikusan lezárták a környéket, hogy senki se közelíthesse meg a házat. A szörnyűséget a szomszédok is sokkolva nézték végig. A teljes cikket ITT olvashatod el!

A gyanú szerint, saját fia ölt meg egy 67 éves asszonyt. Fotó: Olvasói fotó

„Hihetetlen” választ adott a bíróságon a gyermekgyilkosággal vádolt férfi

A miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja az elfogása után kéz- és lábbilincsben érkezett a bíróságra. Mindezek után egy döbbenetes választ adott kérdésünkre.

A férfi a gyilkosság után nem kért segítséget, hanem egy elhagyatott házban bujkált egy teljes napon át, ott is fogták el.

