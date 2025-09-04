Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Hihetetlen választ adott a Bors kérdésére a miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottja - videó

gyerekgyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 14:34
Miskeletartóztatás
A miskei gyerekgyilkossággal gyanúsított férfit több rendőr vitte a bíróságra.
Bors
A szerző cikkei

Kéz- és lábbilincsben érkezett a bíróságra az a férfi, aki a gyanú szerint néhány napja megölte az élettársa mindössze 22 hónapos kislányát. A miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottja a történtek után nem hívott mentőt, nem jelentkezett a rendőrségen, hanem a közelben, egy lakatlan házban rejtőzött el, ott bujkált egy napon át, ott fogták el.

Ebben a házban bujkált a miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottja
Ebben a házban bujkált a miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottja
Fotó: Bors

Most rendőrségi autóval vitték a fogdáról a bíróságra. Amikor a rendőrök gyűrűjében megérkezett, fehér, tiszta póló, fekete halásznadrág és sportcipő volt rajta. Az arca nyugodt volt, úgy tett, mintha semmi köze nem lenne a kegyetlen tragédiához. 

MK__2807
Fotó: MATE KRISZTIAN

A Bors újságírója megkérdezte tőle, hogy hogyan volt képes megölni egy kétéves kislányt, egészen megdöbbentő választ adott. Azt mondta

Nem én voltam

A megrázó interjút itt nézheti meg:

A zsaruk az elfogás után valóságos lincshangulat közepette hozták ki a férfit néhány napja abból az elhagyatott házból, ahol bujkált.  A dühös helyiek kiabálása és szitkozódások közepette szállították el. A meggyilkolt kislány apja, János a rendőröktől tudta meg, hogy mi történt gyermekével, akit utoljára egy hónapja látott. Ő is alátámasztotta azt a szörnyű információt, melyet már ottjártunkkor is suttogtak Miskén: eszerint a 3 éves Noel látta, hogy nevelőapjuk mit tett kishúgával

Igen, elvileg látta, ami történt. Találkoztam vele, a körülményekhez képest elvan, de igen, keresi azóta is Hannát. Tudja, mi történt, de szerintem nem fogta fel teljesen


– mondta a Borsnak az apa. 

Ahogy azt korábban megírtuk: a gyanú szerint J. Dávid először a közeli focipályához vitte Hanna testét, majd elrejtette egy kőkereszt mögött, végül pedig gallyakkal és egy pléddel letakarta. Csak késő este találták meg, míg a szökött mostohaapának másnap bukkantak a nyomára. 

Nem egyedül bujkált a miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottja

A férfival együtt a szeretőjét is elvitték. A nőt hajnali négykor látták, az elfogás helyszínétől mindössze 200 méterre. Ott ugrott ki egy ház ablakán és ment minden bizonnyal szerelméhez.

Mindenütt rendőrök és rendőrautók Miskén Fotó: BORS

A férfit a Bors értesülései szerint a saját apja adta fel, aki ugyan előző nap még azt ordította az utcán, hogy a fia nem gyilkos, majd elment a faluból, később azonban nem bírta a nyomást, és ő maga értesítette a rendőrséget, hogy hol keressék a fiát.

 

 

 

 

