Véres ruhában, az erkélyen üvöltött segítségért Soroksáron egy asszony, akit a saját fia ölt meg

Gyakorlatilag hermetikusan lezárták a rendőrök a XX. kerület egyik szűk utcáját hat óra előtt. Kordont feszítettek ki, és két autóval az út közepére álltak, hogy azon a szakaszon, ahol a gyilkosság történt, senki se tudjon elmenni. Az áldozatot a gyanú szerint a saját fia ölte meg.

Saját fia ölt meg egy 67 éves asszonyt

Fotó: Olvasó fotó

Maga a gyilkosság nem az utcán, hanem mellette az egyik ház emeletén történt. A kapuban maroknyi ember döbbenten figyelte a történteket.

Fotó: Olvasó fotó

Saját fia ölte meg

Az áldozat, egy hatvan év körüli nő sikoltásait többen is hallották. Véres ruhában, utolsó erejével az erkélyen még segítségért kiáltott, azt megvárni azonban már nem volt ideje.

Ismertem a Gyulát. Ő ölte meg a saját anyját. A fiú még 30 éves sincs

– mondta lapunknak az egyik helyi nő.

Egy másik nő, aki a meggyilkolt nő fölött lakik közvetlenül, csak kereste a szavakat. Traumatikus állapotba került a történtek után.

Remegek az idegtől, sokkot kaptam. Hátulról szúrta le

– mondta. Azt is hozzátette, hogy az idős nő és a fia kettesben éltek. A fiúnak nem nagyon voltak barátai.

"Nagyon csendes emberek voltak, az anyuka már nyugdíjba ment. Nagyon szépen, kulturáltan éltek, mindig köszöntek, a fiú dolgozott. Pont fölöttük lakom. A fiú nagyon magányos volt".

A rendőröktől megtudtuk, hogy több bejelentést is kaptak arról, hogy egy férfi lakásuk erkélyén késsel hadonászik, bántalmaz egy idősebb nőt. Azonnal a helyszínre mentek, akkor azonban már késő volt.

"A kiérkező rendőrök elfogtak egy 30 éves zavart férfit, akinek 67 éves édesanyját a közös lakásukban holtan találták".

A férfit elfogták, emberölés gyanúja miatt indult ellene eljárás.



