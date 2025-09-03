Miskei gyermekgyilkosság – aludni sem tudnak a gyásztól Hanna szülei

Hétfő óta egy egész ország gyászolja a miskei gyermekgyilkosság 22 hónapos áldozatát, a kis Hannát. Ismeretes, Hannára és 3 éves bátyjára, Noelra aznap nevelőapjuk, J. Dávid vigyázott, amikor a kislány nyomtalanul eltűnt. Bár a település egy emberként indult Hanna nyomába, pár órával később csak a borzalom maradt: nevelőapja eltűnt, a kislány meggyilkolt holttestét pedig a focipálya mögötti kőkereszt mögött találták meg.

A miskei gyermekgyilkosság áldozatainak szülei romokban hevernek. A kislányt vélhetően a településen helyezik örök nyugalomra Fotó: Petőfi Népe

Romokban hevernek a miskei gyermekgyilkosság áldozatának szülei

Miskén ezután J. Dávid után indult meg a hajtóvadászat, a mostohaapát azonban csak másnap találták meg: a férfi egy nő társaságában rejtőzködött egy elhagyatott házban. A zsaruk valóságos lincshangulat közepette hozták ki a házból a párt, akiket dühös kiabálás és szitkozódások közepette szállítottak el a helyszínről. A kislány apja, János a rendőröktől tudta meg, hogy mi történt gyermekével, utoljára egy hónapja látta fiát és lányát. Ő is alátámasztotta azt a szörnyű információt, melyet már ottjártunkkor is suttogtak Miskén: eszerint a 3 éves Noel látta, hogy nevelőapjuk mit tett kishúgával, mi több, a fiúcska mutatta meg, merre játszottak korábban - végül ennek közelében találták meg Hanna holttestét.

Igen, elvileg látta, ami történt. Találkoztam vele, a körülményekhez képest elvan, de igen, keresi azóta is Hannát. Tudja, mi történt, de szerintem nem fogta fel teljesen



– mondta a Borsnak az apa. Lapunk korábban már megtudta, hogy a családnál a gyámügy is járt. Arról kellett dönteniük, kinél helyezzék el a kisfiút: úgy tudjuk, hogy egyelőre Noel végül az anyai nagymamához került. Apja azonban elmondta, hogy minden nap találkozik kisfiával:

Minden nap ott vagyok nála

– szögezte le. Ő és a gyermek gyászoló édesanyja, Adrienn szinte aludni sem tudnak a gyásztól, mint azt az apa elmondta: gyermekei anyja és ő is teljesen összetörtek:

Romokban van ő is

– mondta volt párjáról a férfi. Azt egyelőre még nem tudják, hogy Hannácskát hol helyezik végső nyugalomra, de valószínűleg Miskén lesz a temetés:

Még nem beszéltük meg, hol legyen, de szerintem Miskén

– tette hozzá a férfi.