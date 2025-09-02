Azahriah: A m*cskos fideszezésnek nem a fesztiválokon a helye

A beszélgetésben az énekes világossá tette: nem tartja helyénvalónak, hogy a koncerteken egyre gyakrabban felhangzik a „m*cskos Fidesz” rigmus. Azahriah hozzátette: idén kihagyta a fesztiválszezont, így az ő koncertjein nem fordult elő, hogy a közönség politikai rigmusokat skandált volna. A podcast további részében a közéleti hírek kerültek górcső alá, de Azahriah hangsúlyozta: szerinte a zene és a koncertek közös élményről szólnak, nem a politikai üzenetekről – írja a hirado.hu.
A beszélgetés során az is szóba került, amikor Azariah levéglényezte a Fidesz-szavazókat, melyre Orbán Viktor is reagált. A zenész úgy véli, hogy a miniszterelnök reakciója kifejezetten korrekt volt, véleménye szerint ilyennek kellene lenni akár egy nyugat-európai országban is egy méltó reakciónak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.