Orbán Viktor: Az Otthon Starttal most ilyen egyszerű!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 18:35
A program valós esélyt nyújt a fiatalok számára.

,,Saját otthon? Az Otthon Starttal most ilyen egyszerű. Startolj rá!" – írta Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében, ahol egy szuper videó tökéletesen bemutatja, mennyire egyszer is a folyamat.

,,A kormány elkötelezett amellett, hogy a fiatalok minél hamarabb saját otthonhoz jussanak. Ezért indították el az Otthon Start Programot, amely egy fix 3%-os, 25 éves futamidejű, legfeljebb 50 millió Ft-os kamattámogatott hitelt biztosít minden elsőlakás-vásárló számára. A fix 3%-os kamat révén egy megvásárolt saját lakás havi törlesztőrészlete 30-40%-kal kevesebb, mint egy piaci hitel esetén. Egy lakás törlesztőrészlete így sok esetben alacsonyabb lesz, mint a havi bérleti díj. A program valós esélyt nyújt a fiatalok számára, hogy a szülői házat elhagyhassák, hogy albérlet helyett saját otthont szerezzenek!"közölte a kormány.

 

 

