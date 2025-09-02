Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Orbán Viktor: Ereszt a tiszás lufi - fel kell készülni a fizikai erőszakra is

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 15:35 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 02. 15:37
Tisza Pártharcosok klubja
A Tiszánál szétverik a bizalmat a lebukások.

Provokációt terveznek a polgári piknik idejére Kötcsén a tiszások a hírek szerint. ,,Fel kell készülnünk a kiskakaséktól jövő fizikai erőszakra is" - fogalmazott Orbán Viktor.

Hahó, Harcosok! Ereszt a tiszás lufi. A politikában digitális blöffből nem lehet megélni. A politikában a teljesítmény és a bizalom számít. A Tiszánál teljesítmény eddig sem volt, a bizalmat pedig szétverik a lebukások. A Tisza jelszava: a választásig nem mondunk semmit, utána viszont mindent lehet. Közben mi napról-napra erősítjük a bizalmat a gazdasági programunk végrehajtásával. Megindult a 3%-os Otthon Start, adómentes a GYED és a CSED, 50%-kal növeltük a családi adókedvezményt, és a postások már viszik a 30 ezer forintos élelmiszerutalványt a nyugdíjasoknak. Na, ez teljesítmény, és ez bizalmat épít. Most már mindenki elhiszi, hogy a gazdasági programunk többi lépését is megcsináljuk. Erre a mi szavunk a garancia, és a magyar politikában ma ez a legerősebb garancia. Számunkra az út nyílegyenes a választásokig: végrehajtjuk a programunkat és teljesítjük amit vállaltunk. A kiskakasnak nem maradt más: csak a balhé. A hírek szerint Kötcsén provokációt terveznek a polgári piknik idejére. Kíváncsian várjuk, Tarr Zoltánt kiengedi-e a kiskakas a karanténból. Hátha megtudhatjuk, mi az amit titkolnak, de a választás után meg akarnak csinálni.

– mondta a miniszterelnök a Harcosok Klubja tagjainak. Orbán Viktor szerint csehországban a szóbeli provokációkat már erőszak követi. Rátámadtak a győzelem kapujában álló Andrej Babis is. 

Így sem fogják tudni megállítani. Magyarországon is fel kell készülnünk a kiskakaséktól jövő fizikai erőszakra is. Mindhiába, ahogy Babist Csehországban, úgy itthon bennünket sem lehet megállítani. Most nem hátradőlni! Most kell fegyelmezettnek, határozottnak és kitartónak lenni. Csak a meló! Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!

 

 

