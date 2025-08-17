Több tragédia, mutáns nyulak és a kiterjesztett SZJA-mentesség bizonyult a legérdekesebbnek a héten

A heti TOP5-ös listánk élére a Huszti ikreket gyászoló édesapa története került fel. Miklós először lányait veszítette el, majd nemrég újabb sorscsapás érte a családot. Henrietta és Eliza Skóciában éltek és január 7-én tűntek el.

Holttestüket január végén találták meg a Dee folyóban. Egyértelmű magyarázat azóta sincs, hogy az ikerpár pontosan hogyan vesztette életét, ez pedig nagyon megviseli a családot. Mindezek tetejében az édesapát, Miklóst egy újabb tragédia érte, ráadásul ismét egy fiataltól kellett örök búcsút vennie.

Eheti TOP5 listánk élén: Huszti Eliza és Henrietta édesapja újra gyászol Forrás: aberdeenlive.news

Aludni sem tud a gyásztól a 9 éves kislány családja, akit halálra gázolt egy autó

A 9 éves Líviát kanyarodás közben ütötte el egy kocsi Sátoraljaújhelyen, augusztus 11-én a délutáni órákban. Az elgázolt kislány családja nem érti, hogyan történhetett a baleset, ők már csak akkor értek a helyszínre, amikor a mentősök és a rendőrség kint voltak a helyszínen. A kislány nagymamája csak egyet akar: visszakapni imádott unokáját.

A sofőr jól ismerte a környéket, a család nem érti hogyan történhetett a baleset Fotó: BOON

A zombinyulak is felugráltak az e heti TOP5-ös listára

Talán még maga Dr. Frankenstein is elégedett volna, ha látná azokat a mutáns nyulakat, amelyek az utóbbi időszakban bukkantak fel az Egyesült Államokban, Colorado államban. A nyulak fejét egy fekete, agancsszerű képződmény borítja, ami egy vírusfertőzés eredménye.

Ilyen szörnyen néznek ki a szegény zombi nyulak Fotó: Forrás: Reddit

Egy újabb focista karrier tört derékba

Diogo Jota után most egy magyar focista szenvedett halálos autóbalesetet. A mindössze 19 éves Szelle Norbert Szlovákiában, Vásárút és Albár között letért az útról és autójával fának csapódott. Olyan erővel ütközött, hogy nemcsak a kocsi roncsolódott szét, de az autóból még a motor is kiszakadt. Szombati temetésére rengetegen készültek.

Szelle Norbert augusztus 11-én szenvedett halálos balesetet Fotó: Szlovák Rendőrség/Facebook

Sokan voltak kíváncsiak arra is, hogy milyen lesz a kiterjesztett SZJA mentesség

Óriási segítséget kapnak jövőre a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák. A kormány döntése értelmében ugyanis a háromgyermekes anyák után, 2026-tól a kétgyermekes édesanyák is SZJA-mentességet kapnak, vagyis nekik sem kell megfizetniük a 15 százalékos személyi jövedelemadót. Hogy pontosan mire van szükséged az adómentességhez, azt IDE kattintva megtudhatod.