Rettenet: megjelentek a zombinyulak a kertekben, ilyen rémisztően néznek ki

Talán még maga Dr. Frankenstein is elégedetten csettintene, ha látná azokat a nyuszikat, amelyek az utóbbi időszakban felbukkantak az Egyesült Államokban, Colorado államban. A zombinyulak különős és igencsak szembetűnő ismertetőjegye, hogy a fejüket több, leginkább szarvakra hasonlító, fekete kinövés borítja. Kicsit hasonló módon, mint a méltán népszerű The Last of Us című sorozatban látható zombiknál a gombás megfertőződés után.
A horrorisztikus kinézetű nyuszikat először az Egyesült Államokban, Coloradóban kapták lencsevégre egy Fort Collins nevű településen, ahol Susan Mansfiled fotózott le egy ilyen deformitással éppen a kertjében ugrándozó tapsifülest. Az állat fejét fekete, szarvszerű kinövések borították, amik a következő évben még nagyobbra nőttek. A nő meg is osztotta a felvételeket a Redditen, mivel korábban még csak hasonlót sem látott.
A nem éppen szemet gyönyörködtető elváltozás hátterében nem Dr. Frankensteint kell keresni.
A nyuszikkal egy vírusfertőzés babrált ki, amiatt néznek ki így.
Ez a vírus a shope papillomavírus, amit gyapjasfarkú nyúlpapillomavírusnak is neveznek. A kórokozót szúnyogok és kullancsok is terjesztik, így aztán nyáron, amikor ezek a vérszívók aktívabbak, többször látni ilyen nyulakat.
A vírus kiemelkedő, vörös elváltozásokat okoz a nyuszik fején, szemhéján, valamint a nyakukon.
Ezek a foltok alakulnak át később ártalmatlan fekete daganatokká, úgynevezett elszarusodott papillomákká, amelyek aztán meg is duzzadnak. Így alakulnak ki a fekete szarvak.
Ez az állapot, vagyis a fekete szarvak megjelenése a tapsifülesek fején és nyakán már a fertőzés végső stádiuma, amit a legtöbb nyuszi szerencsére túlél! Ritkán ugyan, de előfordul az is, hogy a szemölcsök laphámsejtes karcinómává, a bőrrák egy súlyos formájává alakulnak.
Fontos azonban tudni, hogy – szerencsére – a vírus nem terjed át állatról emberre!
Rossz hír viszont a nyuszik számára, hogy a vírus ellen nincs ismert gyógymód, illetve ha ezek a fekete szarvak nem is halálosak, a táplálkozást korlátozhatják, ami egyes esetekben a fertőzött nyulak éhhalálához is vezethet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.