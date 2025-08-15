Rettenet: megjelentek a zombinyulak a kertekben, ilyen rémisztően néznek ki

Talán még maga Dr. Frankenstein is elégedetten csettintene, ha látná azokat a nyuszikat, amelyek az utóbbi időszakban felbukkantak az Egyesült Államokban, Colorado államban. A zombinyulak különős és igencsak szembetűnő ismertetőjegye, hogy a fejüket több, leginkább szarvakra hasonlító, fekete kinövés borítja. Kicsit hasonló módon, mint a méltán népszerű The Last of Us című sorozatban látható zombiknál a gombás megfertőződés után.

A zombinyulak fekete szarvai egy vírusfertőzés miatt nőnek ki. / Fotó: Reddit

A horrorisztikus kinézetű nyuszikat először az Egyesült Államokban, Coloradóban kapták lencsevégre egy Fort Collins nevű településen, ahol Susan Mansfiled fotózott le egy ilyen deformitással éppen a kertjében ugrándozó tapsifülest. Az állat fejét fekete, szarvszerű kinövések borították, amik a következő évben még nagyobbra nőttek. A nő meg is osztotta a felvételeket a Redditen, mivel korábban még csak hasonlót sem látott.



Így váltak aranyos nyuszikból ijesztő zombinyulakká az állatok

A nem éppen szemet gyönyörködtető elváltozás hátterében nem Dr. Frankensteint kell keresni.

A nyuszikkal egy vírusfertőzés babrált ki, amiatt néznek ki így.

Ez a vírus a shope papillomavírus, amit gyapjasfarkú nyúlpapillomavírusnak is neveznek. A kórokozót szúnyogok és kullancsok is terjesztik, így aztán nyáron, amikor ezek a vérszívók aktívabbak, többször látni ilyen nyulakat.

A vírus kiemelkedő, vörös elváltozásokat okoz a nyuszik fején, szemhéján, valamint a nyakukon.

Ezek a foltok alakulnak át később ártalmatlan fekete daganatokká, úgynevezett elszarusodott papillomákká, amelyek aztán meg is duzzadnak. Így alakulnak ki a fekete szarvak.

A fekete szarvak nemcsak a fejen, hanem a nyuszik nyakán is megjelenhetnek. Forrás: Reddit

Ez az állapot, vagyis a fekete szarvak megjelenése a tapsifülesek fején és nyakán már a fertőzés végső stádiuma, amit a legtöbb nyuszi szerencsére túlél! Ritkán ugyan, de előfordul az is, hogy a szemölcsök laphámsejtes karcinómává, a bőrrák egy súlyos formájává alakulnak.

Fontos azonban tudni, hogy – szerencsére – a vírus nem terjed át állatról emberre!

Rossz hír viszont a nyuszik számára, hogy a vírus ellen nincs ismert gyógymód, illetve ha ezek a fekete szarvak nem is halálosak, a táplálkozást korlátozhatják, ami egyes esetekben a fertőzött nyulak éhhalálához is vezethet.