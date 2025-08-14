Magyar focista halála: így temetik el a tragikus autóbalesetben elhunyt Norbertet

Mint azt korábban megírtuk, egész Dunaszerdahely gyászba borult annak a magyar focistának a halála után, aki augusztus 11-én szenvedett tragikus autóbalesetet a szlovákiai Vásárút és Albár között. Eddigi információk szerint a 19 éves Szelle Norbert A3-as Audijával autózott, amikor egyik pillanatról a másikra letért az útról, majd egy utat szegélyező fának csapódott. A magyar focista olyan erővel ütközött, hogy nemcsak a kocsi roncsolódott szét, de az autóból még a motor is kiszakadt.
Bár Norbert életét megpróbálták megmenteni az odarohanó mentősök, a fiatalon már nem lehetett segíteni: a helyszínen elhunyt.
Eddig ismeretlen okok miatt letért az útról és nekiment egy fának. A becsapódás olyan erős volt, hogy a motor kiszakadt a járműből. Az ütközésben a 19 éves sofőr az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett, a helyszínen elhunyt
- közölte az eset után a Szlovák Rendőrség.
A helyi sportvilág azóta is gyászol, Norbert ugyanis a futballélet egyik nagy tehetségének számított: az FC Nádszeg 19 éves játékosa a jelenlegi szezonban már 24 alkalommal lépett pályára, legutóbb éppen bombasztikus sikerrel, ugyanis csak pár nappal a baleset előtt győzte le a szlovák Labdarúgó Kupán ellenfelét, a Slovan Bratislavát. Így most nemcsak az egész csapat, hanem az egész település mélyen gyászolja a férfit. Mint mondták, felfoghatatlan számukra az, hogy Norbinak nem a sikereit ünneplik, hanem a temetésére kell készülniük.
A szertartást ugyanis augusztus 16-án szombaton tartják és végső útjára nemcsak a család, a barátok és a csapattagok, hanem számtalan helybeli el szeretné kísérni Norbit.
Információink szerint a hamvasztásos szertartást a délelőtti órákban tartják a dunaszerdahelyi temetőben, a búcsúztatásra vélhetően százak látogatnak majd el. Úgy tudjuk, hogy nem csupán ismerősök, hanem ismeretlen sportrajongók is tervezik, hogy leróják kegyeletüket egy-egy szál virággal.
Azt, hogy hogyan történt a végzetes baleset, egyelőre nem tudni, a körülményeket a rendőrség jelenleg is vizsgálja.
