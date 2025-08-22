Koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt.

Megújul a Hatoslottó: szeptembertől az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra feladás mellett, 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket. A nemzeti lottótársaság azután döntött a Hatoslottó megújításáról, hogy a játékosok igénye egyre nőtt a gyorsabb lefolyású játékok iránt, ugyanakkor a tradíciókhoz való ragaszkodás is fontos szempont volt. A heti kétszeri sorsolással nemcsak a játék válik dinamikusabbá, hanem többszöri nyerési lehetőséget is ad a játékosoknak.
A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását méltó módon kívánja megünnepelni, ezért nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal készül. A következő két hónapban több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada, illetve épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad.
A Hatoslottó bemutatja: Szerencsekoncertek eseménysorozat keretében legendás magyar előadók és más közönségkedvencek fellépésein táncolhat, énekelhet együtt a közönség. Az ország szinte minden pontjára jut majd a koncertekből: a szeptember 4-én kezdődő fellépések egészen október közepéig tartanak majd. Minden helyszínen változatos programmal készülnek a szervezők és alkalmanként legalább két ismert előadó is színpadra lép majd. A helyszínek között kis- és nagyvárosok egyaránt szerepelnek az ország minden térségéből, Győr-Moson-Sopron vármegyétől Békésig, Zalától Borsod-Abaúj-Zemplénig.
A Szerencsejáték Zrt. a hazai kultúra elkötelezett támogatója – felelős állami vállalatként nemcsak a kultúrateremtő kezdeményezések patronálását tartja feladatának, hanem azt is, hogy a kulturális értékeket az emberek felé közvetítse. Az elmúlt években mindezt számos kampánnyal, akcióval bizonyította. A Szerencsekoncertek igazi közösségi élményt adnak a zenerajongóknak. A nemzeti lottótársaság koncertsorozatra invitáló videójában profi táncosok teremtik meg azt a hangulatot, amit azok élhetnek át, akik a következő másfél hónapban bármelyik koncertre kilátogatnak.
A helyszínek és a fellépők listája a https://szerencsekoncertek.hu/ weboldalon, valamint az esemény hivatalos Facebook oldalán érhetőek el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.