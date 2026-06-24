Meghan megpróbált vicces lenni, de a kommentelők keményen beleszálltak

Meghan Markle bármit megtenne, hogy a közvélemény és a nyilvánosság szeresse. Ha tehetné, valószínűleg tejszínes pitét vágna a saját arcába, hogy nevessenek vele az emberek. Végül is, a legutóbbi vicceskedő megnyilvánulása is telibe talált. Csak nem úgy, ahogy ő szerette volna.

Fotó: Instagram

Amikor Meghan a vendégekkel heccelődött a „Szeretettel, Meghan” című Netflix-műsorában, kínos volt „bújj el a kanapé mögé, és kukucskálj a kezed mögül” típusú jelenetekben.

A barátnőivel, Abigail Spencerrel és Kelly Zafjennel közös főzőtanfolyam során előhúzott egy halszálkát, meglengette a levegőben, és utánozta Fred Flintstone jellegzetes „jabadabadoo” című kiáltását. Aztán csend, majd egy távoli templomi harangszó hallatszott.

Harry herceg sem sokkal jobb humorérzék terén, ha a késő esti talkshow-szerepléseiből lehet következtetni. A tavaly decemberi „Late Show with Stephen Colbert” című műsorban Harry megpróbált egy viccet elsütni Trump elnökről, mire a közönség még ki is fütyülte. Ez Colbert baloldali közönségével nem kis feladat.

Kínos fellépése során először Colbert műsornyitó monológja után ezzel kezdte a New York-i Ed Sullivan Színházban: "Azt hittem, ez a Mézeskalács herceg megmenti a karácsonyt Nebraskában című darab meghallgatása!"

Ööö…nem.

Aztán Harry „viccelődött”, hogy azért akar színészkedni, mert tudja, mennyire „megszállottak” az amerikaiak a karácsonyi filmekért és a királyi családért. Colbert elutasította az állításokat, ami arra késztette Sussex hercegét, hogy a megírt válasszal válaszoljon: „Tényleg? Hallottam, hogy királyt választottatok.” Ekkor a közönség felnyögött – majd néhányan kifütyülték.

Meghan most egy új vígjátéki pályára lépett – ezúttal az Instagramon. A sussexi hercegné új történetet töltött fel hivatalos Instagram-oldalára egy közeli barátjával, Kelly McKee Zajfennel közös kiruccanásról, amelyen vörös hajú, három hónapos kisbabáját, Jack Oliver Zajfent tartja a karjában. Megcsókolta a fejét, és ezt a feliratot írta: „Mindannyian tudjuk, hogy imádom a vörös hajúakat. És hadd állítsalak meg, mielőtt elkezdődik, nem, ez nem az ő babája [nevető arcú emoji].”