Erre senki sem számított! Óriási bejelentést tett Harry herceg egykori szerelme

Harry herceg és Chelsy Davy hét évig voltak együtt / Fotó: PA / Northfoto

Harry herceg exe hatalmas bejelentést tett a brit anyák napján, március 15-én. A sussex-i herceg régi nagy szerelmének megszületett harmadik gyermeke. Chelsy Davy Instagram-oldalán egy közös képet osztott meg, amelyen három gyerekével látható: kezében az újszülött Finn, két oldalán pedig Leo és Chloe. A bejegyzéshez pedig ennyit írt:

Boldog anyák napját!... Ez az év számomra különösen jelentőségteljes, mivel a múlt héten megérkezett kisfiunk, Finn. Visszatérni azokhoz a ködös újszülöttkori napokhoz gyönyörű emlékeztető volt arra, hogy az anyák milyen csodálatosak - és arra, hogy milyen sokféleképpen egyensúlyozzuk a családot, a munkát és minden mást.

A 40 éves üzletasszony visszafogottan kezelte a várandósságát, és igyekezett kerülni a nyilvánosságot, így mindenkit meglepett bejelentésével.

Harry herceg és Chelsy Davy kapcsolata a brit királyi család egyik legismertebb románca volt a 2000-es években. A zimbabwei születésű lány és a sussexi herceg hét évig voltak együtt, majd 2011-ben végleg szakítottak egymással. A különválásuk oka legfőképpen az volt, hogy Chelsy nehezen viselte a folyamatos médiafigyelmet és a királyi protokollal járó kötöttségeket. Saját bevallása szerint 'ijesztő' és 'kényelmetlen' volt számára a paparazzók állandó zaklatása. A szakításuk azonban nem volt hangos, továbbra is megmaradt közöttük a tiszteletteljes viszony, amit mi sem bizonyít jobban, mintsem hogy Chelsy Davy részt vett Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén is.

Harry herceg még az esküvőjére is meghívta volt barátnőjét, Chelsy Davy-t / Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Majd pár évvel Harry herceg esküvője után, Chelsy Davy-re is rátalált a szerelem. 2022 májusában a Daily Mail arról számolt be, hogy hozzáment Sam Cutmore-Scott-hoz, aki Jack Cutmore-Scott színész testvére. A párnak ugyanebben az évben megszületett első gyermeke, Leo is, majd 2024-ben pedig lányukkal, Chloe-val bővült a családjuk. Chelsy az anyaság mellett sikeres vállalkozóként is tevékenykedik, saját ékszermárkája van. Magánéletét pedig tudatosan próbálja távol tartani a nyilvánosságtól Harry herceggel való kapcsolata óta.