II. Erzsébet ezen tulajdonságát csak a bennfentesek ismerhették ezidáig

Harry herceg egy játékos tréfa miatt aggódott, hogy kellemetlen helyzetbe hozhatja nagymamáját az egykori uralkodót II. Erzsébet királynőt. A dolog azonban fordítva sült el; az egész internet imádta a királynőt.
A néhai II. Erzsébet királynő Nagy-Britannia leghosszabb ideig trónon lévő uralkodóként a kötelességtudat és a stabilitás szimbóluma volt, akit világszerte tiszteltek. Ugyanakkor éles humoráról és csodálatos öniróniájáról is híres volt – amit unokája, Harry herceg különösen jól ismert. 2016-ban, amikor Harry Floridában készült második Invictus Games rendezvényére, úgy döntött, hogy a játékok népszerűsítéséhez a királynő segítségét is kéri. Az ötlet egy játékos üzenetváltásból indult: Barack és Michelle Obama egy tréfás videót küldtek neki, amelyben katonákkal a háttérben üzentek – „vigyázz, mit kívánsz, Harry” –, majd az egyik katona egy „Boom!”-mal kísért mikrofonejtéssel zárta a felvételt. Harry és munkatársai imádták az ötletet, és rögtön tudták, hogy valami hasonlót kell kitalálniuk válaszul.
„Be kell vonnom a királynőt, ugye?” – mondta nevetve a herceg, bár kissé idegesen hozzátette, nem szeretné kellemetlen helyzetbe hozni a nagymamáját. - írta a Daily Mail.
Tanácsot kért Sir Christopher Geidttől, a királynő magántitkárától, aki egyszerűen így felelt: „Ha meg akarod kérdezni a királynőt, kérdezd meg.” Végül Harry bátorságot vett magán, és Erzsébet készségesen igent mondott. Két nappal később a stáb megérkezett a windsori kastélyba, ahol a 40 másodperces ikonikus videó mindössze két felvételből elkészült. A felvételen Harry és a királynő a kanapén ülnek, miközben az Invictus-versenyek képeit nézegetik, amikor egy hívás érkezik Michelle Obamától. A királynő egy mosollyal csak ennyit mond: „Ó, tényleg? Kérem!” – majd Harry átveszi a szót: „Boom”, és ejt egy képzeletbeli mikrofont. A jelenet azonnal bejárta a világot, és több millióan nevettek rajta. Erzsébet a forgatás után azt mondta:
Ez igazán szórakoztató volt. Gyakrabban kellene ilyet csinálnom.
A királynő humorérzéke korábban is megmutatkozott – például a 2012-es londoni olimpia megnyitóján, ahol Daniel Craiggel, vagyis James Bonddal együtt helikopterrel érkezett a stadion fölé, majd ejtőernyővel ugrott le, mielőtt személyesen is megjelent a nézők előtt. A világ ujjongott, és a pillanat a modern brit történelem egyik legnézettebb jelenetévé vált.
Halála előtt három hónappal a királynő még egyszer meghódította az emberek szívét: a platinajubileumi ünnepségen egy humoros kisfilmben teázott Paddington mackóval, amelyben mindketten elárulták, hogy mindig tartanak maguknál egy adag lekváros kenyeret. A jelenet a BBC közvetítésében hatalmas sikert aratott, és sokan úgy érezték, Erzsébet ezzel végképp bebizonyította, hogy bár uralkodóként méltóságteljes maradt, szívből tudott nevetni önmagán is.
A királyi életrajzírók szerint idős korára egyre gyakrabban mutatta meg tréfás oldalát. Ingrid Seward úgy fogalmazott: „A királynő kemény tekintete mögött mindig ott volt a ragyogó humor. Remek utánzó volt, különösen politikusoké, és imádta a jó pletykákat.” Gyles Brandreth hozzátette, hogy egyszer még George Formby híres dalát is előadta neki képzeletbeli ukulelén, és kiválóan utánozta a különböző angol tájszólásokat. Még a szabója is nevetve mesélte, hogy Őfelsége tökéletesen tudta utánozni az ő liverpooli akcentusát.
Ez a természetes, önironikus kedvesség tette őt annyira szerethetővé: bár a hagyomány szerint a királyi család tagjainak komolynak kell maradniuk, II. Erzsébet megmutatta, hogy a méltóság és a humor nem zárják ki egymást. Hét évtizedes uralkodása alatt mindig tudta, mikor kell mosolyogni, és hogyan lehet a legnehezebb pillanatokat is egy csepp derűvel enyhíteni.
