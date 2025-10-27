II. Erzsébet ezen tulajdonságát csak a bennfentesek ismerhették ezidáig

Harry herceg egy játékos tréfa miatt aggódott, hogy kellemetlen helyzetbe hozhatja nagymamáját az egykori uralkodót II. Erzsébet királynőt. A dolog azonban fordítva sült el; az egész internet imádta a királynőt.

Harry herceg és néhai nagymamája, II. Erzsébet királynő kapcsolata szoros volt

Fotó: PA / Northfoto

Harry herceg aggodott II. Erzsébet királynő miatt

A néhai II. Erzsébet királynő Nagy-Britannia leghosszabb ideig trónon lévő uralkodóként a kötelességtudat és a stabilitás szimbóluma volt, akit világszerte tiszteltek. Ugyanakkor éles humoráról és csodálatos öniróniájáról is híres volt – amit unokája, Harry herceg különösen jól ismert. 2016-ban, amikor Harry Floridában készült második Invictus Games rendezvényére, úgy döntött, hogy a játékok népszerűsítéséhez a királynő segítségét is kéri. Az ötlet egy játékos üzenetváltásból indult: Barack és Michelle Obama egy tréfás videót küldtek neki, amelyben katonákkal a háttérben üzentek – „vigyázz, mit kívánsz, Harry” –, majd az egyik katona egy „Boom!”-mal kísért mikrofonejtéssel zárta a felvételt. Harry és munkatársai imádták az ötletet, és rögtön tudták, hogy valami hasonlót kell kitalálniuk válaszul.

„Be kell vonnom a királynőt, ugye?” – mondta nevetve a herceg, bár kissé idegesen hozzátette, nem szeretné kellemetlen helyzetbe hozni a nagymamáját. - írta a Daily Mail.

Tanácsot kért Sir Christopher Geidttől, a királynő magántitkárától, aki egyszerűen így felelt: „Ha meg akarod kérdezni a királynőt, kérdezd meg.” Végül Harry bátorságot vett magán, és Erzsébet készségesen igent mondott. Két nappal később a stáb megérkezett a windsori kastélyba, ahol a 40 másodperces ikonikus videó mindössze két felvételből elkészült. A felvételen Harry és a királynő a kanapén ülnek, miközben az Invictus-versenyek képeit nézegetik, amikor egy hívás érkezik Michelle Obamától. A királynő egy mosollyal csak ennyit mond: „Ó, tényleg? Kérem!” – majd Harry átveszi a szót: „Boom”, és ejt egy képzeletbeli mikrofont. A jelenet azonnal bejárta a világot, és több millióan nevettek rajta. Erzsébet a forgatás után azt mondta: