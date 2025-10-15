Meghan Markle nem titkolózik tovább, a jövőjéről van szó

Meghan Markle a Fortune’s Most Powerful Women csúcstalálkozón beszélt arról, milyen jövőt szán Szeretettel: Meghan című Netflix sorozatának, miután a második évad gyenge nézettséget és visszafogott fogadtatást kapott.
A Fortune’s Most Powerful Women keddi csúcstalálkozóján Meghan Markle lerántotta a leplet az életmód sorozatának folytatásáról. Sussex hercegnéje úgy véli, egyelőre nem biztos abban, hogy készül harmadik évad a Szeretettel: Meghan című sorozathoz. De mindezek ellenére kijelentette, hogy egy ünnepi, karácsonyi különkiadás viszont már egészen biztosan érkezik. Ebben elsősorban életmóddal, ünnepi témákkal és vendégekkel foglalkozik majd.
Meghan Markle azt is elárulta, hogy a jövőben a hosszú epizódok helyett rövidebb, könnyedebb tartalmakban gondolkodnak. Ilyenek lehetnek például néhány perces receptvideók vagy egyszerű, hétköznapi tippeket bemutató szegmensek. Harry herceg felesége szerint ezek a formátumok jobban illeszkednek a mai közönség elvárásaihoz, és gyorsabban, rugalmasabban előállíthatók. Megemlítette, hogy a Suits című sorozatban szerzett tapasztalatai révén jól ismeri a tartalomgyártás nehézségeit, és tudja, mennyi idő és erőforrás szükséges egy teljes évad előállításához. Éppen ezért is nyitott az új típusú tartalomstratégiákra. Továbbá kiemelte, hogy stílusmárkája, az As Ever, függetlenül a sorozat sorsától is tovább működik, és a későbbiekben akár más formában is kapcsolódhat a médiatartalmakhoz.
A Szeretettel: Meghan című életmód sorozatot Meghan Markle és férje, Harry herceg hozta létre, a Netflix-szel kötött együttműködésük részeként. Az első évad jelentős figyelmet kapott, azonban a második évad már nem tudta megismételni a sikert. A sorozat nem került be a Netflix Top 10-es listájába, sőt, még a legnépszerűbb 300 műsor közé sem jutott be világszinten. A 2025 első félévére vonatkozó adatok szerint a második évad mindössze 5,3 millió megtekintést ért el, amivel a 383. helyre szorult a globális rangsorban.
A Netflix és a sussex-i hercegi pár 2020-ban kötött 100 millió dolláros szerződést. Ez a megállapodás 2025 szeptemberében lejárt, és Meghan Markle már jelezte, hogy új konstrukcióra váltottak, úgynevezett first-look megállapodásokra. Ez azt jelenti, hogy a Netflix továbbra is először tekintheti meg a projekteket, de ha elutasítja őket, más platformok is szóba jöhetnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.