Meghan Markle nem titkolózik tovább, a jövőjéről van szó

Meghan Markle a Fortune’s Most Powerful Women csúcstalálkozón beszélt arról, milyen jövőt szán Szeretettel: Meghan című Netflix sorozatának, miután a második évad gyenge nézettséget és visszafogott fogadtatást kapott.

Meghan Markle a Szeretettel: Meghan című sorozattal egy ünnepi, karácsonyi különkiadással készül a rajongóknak

(Fotó: Tiziano Da Silva – Pierre Perusseau/Bestimage/Northfoto)

Meghan Markle nem titkolózik tovább

A Fortune’s Most Powerful Women keddi csúcstalálkozóján Meghan Markle lerántotta a leplet az életmód sorozatának folytatásáról. Sussex hercegnéje úgy véli, egyelőre nem biztos abban, hogy készül harmadik évad a Szeretettel: Meghan című sorozathoz. De mindezek ellenére kijelentette, hogy egy ünnepi, karácsonyi különkiadás viszont már egészen biztosan érkezik. Ebben elsősorban életmóddal, ünnepi témákkal és vendégekkel foglalkozik majd.

Meghan Markle a jövőben szeretne áttérni a rövidebb tartalmak gyártására

(Fotó: JLPPA/Bestimage/Northfoto)

Meghan Markle jövőbeni tervei

Meghan Markle azt is elárulta, hogy a jövőben a hosszú epizódok helyett rövidebb, könnyedebb tartalmakban gondolkodnak. Ilyenek lehetnek például néhány perces receptvideók vagy egyszerű, hétköznapi tippeket bemutató szegmensek. Harry herceg felesége szerint ezek a formátumok jobban illeszkednek a mai közönség elvárásaihoz, és gyorsabban, rugalmasabban előállíthatók. Megemlítette, hogy a Suits című sorozatban szerzett tapasztalatai révén jól ismeri a tartalomgyártás nehézségeit, és tudja, mennyi idő és erőforrás szükséges egy teljes évad előállításához. Éppen ezért is nyitott az új típusú tartalomstratégiákra. Továbbá kiemelte, hogy stílusmárkája, az As Ever, függetlenül a sorozat sorsától is tovább működik, és a későbbiekben akár más formában is kapcsolódhat a médiatartalmakhoz.

Meghan Markle sorozatának második évada hatalmas bukás volt

(Fotó: JLPPA/Bestimage/Northfoto)

Meghan Markle sorozata

A Szeretettel: Meghan című életmód sorozatot Meghan Markle és férje, Harry herceg hozta létre, a Netflix-szel kötött együttműködésük részeként. Az első évad jelentős figyelmet kapott, azonban a második évad már nem tudta megismételni a sikert. A sorozat nem került be a Netflix Top 10-es listájába, sőt, még a legnépszerűbb 300 műsor közé sem jutott be világszinten. A 2025 első félévére vonatkozó adatok szerint a második évad mindössze 5,3 millió megtekintést ért el, amivel a 383. helyre szorult a globális rangsorban.