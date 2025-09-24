Egykori legjobb barátnője fél elmondani az igazságot Meghan Markle-ről

Meghan Markle egykori legjobb barátnője milliós ajánlatot kapott, ha kitálal a barátságukról. Jessica Mulroney azonban fél megírni a leleplező könyvet, mert retteg a következményektől.

Meghan Markle egykori barátnője fél a sussex-i hercegné hatalmától (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Meghan Markle egykori barátnője retteg

Jessica Mulroney rengeteg mindent tud Meghan Markle-ről. Olyan személyes és bizalmas részleteket, amelyek eddig sosem kerültek nyilvánosságra. A DailyMail szerint több kiadó is milliós nagyságrendű összeget ajánlott neki egy leleplező könyvért, amelyben mindent kitálalhatna a sussex-i hercegnéről. A múltjukról, a konfliktusaikról, sőt, a hercegné korábbi életéről is. Mulroney azonban retteg. Nemcsak Meghan hatalmától, hanem attól is, hogy ha megszólalna, visszafordíthatatlan következményekkel kellene számolnia. Jessica egyik közeli ismerőse azt állítja:

Meghan-nek még mindig sok szeme és füle van Kanadában. Gyanítom, hogy Jessica nem tudja, mit tegyen. Meghan még mindig elég befolyásos, és sok közös ismerősük van.

Továbbá hozzátette, hogy:

Jessica tudja, mi történhet, ha túl sokat mond.

Meghan Markle és Jessica Mulroney barátsága

Meghan Markle és Jessica Mulroney éveken át elválaszthatatlanok voltak. Annyira közel álltak egymáshoz, hogy Mulroney gyermekei még Meghan és Harry esküvőjén is szerepet kaptak. A kapcsolat azonban 2020-ban hirtelen megszakadt, amikor a kanadai stylist komoly rasszista botrányba keveredett Sasha Exeterrel. Ugyanis az influenszer azzal vádolta, hogy fenyegetően lépett fel vele szemben, miközben kihasználta társadalmi előnyeit. A botrány gyorsan elérte Meghant is. A sussex-i hercegné, aki nyíltan kiáll a társadalmi igazságosság mellett, nem kommentálta nyilvánosan a történteket, de a pletykák szerint elhatárolódott barátnőjétől. Jessica pedig azóta hiába próbálta vele újra felvenni a kapcsolatot, nem járt sikerrel. Több forrás szerint a hercegné egyáltalán nem válaszol az üzeneteire, és a kapcsolatuk végérvényesen megszakadt.

Jessica Mulroney és Ben Mulroney 16 év házasság után különköltöztek (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Tönkrement Jessica Mulroney élete

Jessica Mulroney-nak a 2020-as botrány azonban nemcsak a sussex-i hercegnével való barátságát zúzta szét, hanem a karrierje és a házassága is megsínylette a dolgot. A korábban elismert stylist és televíziós személyiség sorra veszítette el munkalehetőségeit. Többek között eltűnt a képernyőről a Good Morning America című műsorból, és egykori műsorát, a I Do, Redo-t is azonnal levették a kanadai CTV csatornáról. Mindezeken felül pedig a házassága is megingott férjével, Ben Mulroney-val, ugyanis idén júniusban 16 év házasság után különköltöztek.